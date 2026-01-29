蘆洲街頭驚見超大球蟒！女童騎學步車「淡定繞過」 動保處：最重罰1.5萬

蘆洲街頭驚見球蟒「散步」，還有女童剛好經過，動保處則警告飼主若在公共場所未妥善管控動物行動，最重將罰1萬5000元。（圖／翻攝畫面）

新北市蘆洲區民族路巷弄內27日晚間驚見球蟒現蹤，蟒蛇在馬路中央緩慢爬行，滑學步車女童剛好經過，淡定的從蟒蛇身邊繞過，這段畫面在網路上曝光後引發熱議，動保處強調，飼主攜帶寵物出入公共場所，應使用牽繩、籠具或其他適當防護措施，妥善管控動物行動，違者最高可處新台幣1.5萬元。

根據影片，該隻球蟒疑27日晚間在民族路巷弄內「散步」，騎學步車的女童剛好經過，面對龐然大物幾經猶豫，後還是淡定的從球蟒旁離開，畫面曝光後也引發熱議。

蘆洲分局表示，單憑影片無法辨別是否為飼主或是野生，《道路交通管理處罰條例》第84條「疏縱或牽繫動物在道路奔走，妨害交通者」，處飼主或行為人新台幣300元以上，600元以下罰鍰。

新北動保處則說，依《新北市動物保護自治條例》第7條規定，飼主攜帶寵物出入公共場所，應使用牽繩、籠具或其他適當防護措施，妥善管控動物行動，若查證未依規定辦理，最高可處1萬5000元罰鍰，應呼籲飼主善盡管理責任，避免影響公共安全，民眾如有發現類似情形，可即時通報1959交由動保處處理。

