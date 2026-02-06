蘆洲警攻堅天九牌賭場！ 賭客異想天開賭資塞馬桶水箱

警方強勢攻堅入內喝令賭客雙手抱頭。（圖／翻攝畫面）





新北市蘆洲警方近日接獲情資，長安街一處民宅疑似藏有天九牌職業賭場，經長時間蒐證後，近日凌晨持搜索票暗夜突襲掃蕩，一舉逮捕陳姓負責人與4名員工，另逮捕13名賭客，警方攻堅入內時，賭客們為了不讓賭資被查扣，甚至還異想天開，將賭資塞進馬桶的水箱或各處夾層中，但仍被銳眼警方找了出來，後續讓每個嫌犯、賭客，穿上大隊接力號碼衣，通通帶回警局偵訊。

據了解，59歲陳姓男子在蘆洲長安街一處民宅經營天九牌職業賭場，公寓1樓是車庫，進入通道後卻是別有洞天，車庫後方暗藏賭場，現場更貼心準備飲品供賭客享用，現場更有44歲顏姓男子擔任放款人員，倘若賭客賭資耗盡，還可以現場提供借款周轉服務，讓賭客能繼續上桌開賭。

警方強勢攻堅入內喝令賭客雙手抱頭。（圖／翻攝畫面）

蘆洲警方局接獲民眾通報，該民宅出入混雜，經多日蒐證後，本（2）月1日凌晨1時許，持搜索票強勢攻堅入門查緝，一舉逮捕陳姓負責人、顏姓放款人員等5名賭場工作人員，另查獲賭客13人，查扣賭資94萬2千元。

賭客把賭資塞進馬桶水箱中。（圖／翻攝畫面）

而警方強勢攻堅入內時，賭客們嚇得驚慌失措，甚至異想天開把賭資藏在馬桶水箱或是各處夾層之中，不想被警方查扣，但最終仍被銳眼警方找了出來一一查扣。

警方詢後將陳姓負責人等5人依賭博罪線移送新北地檢署偵辦，另外13名賭客則依違反《社會秩序維護法》移請新北地院裁處。

賭客將賭資塞進夾層中。（圖／翻攝畫面）

