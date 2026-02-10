蘆洲警、義警攜手三重安北宮送暖 發送白米助弱勢

蘆洲警分局與義警民防人員結合三重安北宮在蘆洲區公所舉辦冬令關懷發放白米活動。（讀者提供）

記者黃秋儒／新北報導

115年加強重要節日安全維護工作期間，農曆新年將至，為讓獨居老人及低收入戶歡喜迎新，溫馨過年，蘆洲警分局與義警民防人員結合三重安北宮分別於1月31日在五股區公所及2月8日在蘆洲區公所舉辦「冬令關懷發放白米活動」。

蘆洲警分局表示，三重安北宮位於五股區民義路，每年隆冬之際都會發放白米造福弱勢，活動迄今已延續30餘年，今年再與義警民防人員結合安北宮共襄盛舉，共同關懷弱勢團體、低收入戶及獨居老人，藉由親切的員警及義警民防人員關懷慰問，拉近與長者距離，透過噓寒問暖其孤獨寂寞的心靈感受溫暖，讓獨居長者與低收入戶能夠使重展笑顏。

蘆洲警分局強調，藉此活動期盼帶動相關團體共襄盛舉，一同關懷需要幫助的人，能夠讓獨居長者及低收入家庭過個好年，未來會持續協助推廣此類公益活動，為社會弱勢族群盡一份微薄心力，期能創造溫情洋溢的幸福社會。