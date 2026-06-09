蘆洲變態男尾隨多名正妹 狂問「有沒有32E」...移送竟被無保請回

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【記者江孟謙／新北報導】蘆洲1名30歲黃姓男子，近日連續跟蹤騷擾妙齡女子，甚至猛問「你有沒有32E」，被害人不堪其擾，其中2女已經提告，未料黃男被移送後獲無保請回，警方將再聲請拘票，再次建請檢察官實施預防性羈押。

被害女子在threads發文指出，6日上午她從早餐店走到三民高中捷運站，被怪男一路尾隨，對方還狂問她罩杯多少，「有沒有32E？」直到被害人拿起手機拍攝，黃男才離去。

據了解，當天黃男連續跟蹤騷擾至少3名女子，其中2人已經報案，警方上午11時許循線於成功路逮人，並依妨害自由、跟蹤騷擾防治法等罪嫌移送新北檢並核發書面告誡書，建請檢察官預防性羈押，不過黃男被無保請回。

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黃男尾隨短裙正妹。翻攝畫面

警方表示，將再通知PO文者前來報案，為避免黃男有再犯之虞，將再次向新北檢聲請拘票，並再次建請羈押。

警方找到黃男。翻攝畫面

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