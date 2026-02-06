蘆洲賭場藏公寓！警破門逮18人 百萬賭資塞馬桶水箱、夾層仍難逃法眼

記者莊淇鈞／新北報導

警方攻堅破獲天九牌賭場。（圖／翻攝畫面）

新北市蘆洲警方日前接獲情資，鴨母港大排水溝旁公寓暗藏天九牌職業賭場，經警方長時間蒐證後，近日凌晨持搜索票暗夜突襲掃蕩，攻堅破門查獲18人，查扣賭資和抽頭金共94萬2千元，賭場工作人員和賭客分別移送法辦、依社維法裁罰。警方查緝過程中，賭客們為了不讓賭資被查扣，將賭資塞進馬桶水箱或各處夾層中，但仍被警方眼尖找了出來。

賭客藏在馬桶水箱內的賭資。（圖／翻攝畫面）

據了解，59歲陳姓男子在蘆洲長安街一處民宅經營天九牌職業賭場，公寓1樓是車庫，進入通道後卻是別有洞天，車庫後方暗藏賭場，現場更貼心準備飲品供賭客享用，現場更有放款人員，倘若賭客賭資耗盡，還可以現場提供借款周轉服務，讓賭客能繼續上桌開賭。

廣告 廣告

賭客藏夾層內的賭資。（圖／翻攝畫面）

蘆洲警分局接獲民眾通報，經多日蒐證後，2月1日凌晨1時許，持搜索票強勢攻堅入門查緝，一舉逮捕負責人陳男等5名賭場工作人員，另查獲賭客13人，查扣賭資94萬2千元。而警方強勢攻堅入內時，賭客為了減少損失，把賭資藏在馬桶水箱或是各處夾層之中，但最終仍被警方眼尖找出。

警方詢後將陳姓負責人等5名工作人員，被依賭博罪嫌移送新北地檢署偵辦，另外13名賭客則依違反《社會秩序維護法》移請新北地院裁處。

不良行為，請勿模仿！

更多三立新聞網報導

花2千買乩童「月斧」炫寶！板橋男深夜街頭亂揮嚇壞路人 警沒收裁罰

27歲新北孕婦下月臨盆昨騎車自撞「1屍2命」 家屬悲痛相驗

四叉貓突收「緊急警報」 新北市政府：無差別攻擊演練細胞簡訊

新北機車猛撞執行公務環保車 騎士命危送醫急救無效身亡

