蘆洲路邊竄出「三寶」飆速逆行 女騎士衰被擊落還波及汽車釀2人傷

【記者曾佳俊／新北報導】新北市一名20歲陳姓男子昨(7)日下午騎車行經蘆洲區長榮路時，為貪圖方便竟直接從路旁逆向欲橫切跨越雙黃線，沒想到一個加速闖過馬路時，正好迎面撞上一輛機車，導致雙雙倒地受傷，車體還往外滑行撞及一輛對向汽車，事故共造成3車受損，兩名男女騎士受傷送醫，至於詳細車禍原因有待警方進一步釐清。

新北市蘆洲區長榮路於昨日下午3時許發生一起車禍，轄區警方接獲110通報後，立即派遣延平派出所及交通分隊警力趕赴現場查處。

經警方初步調查，事故為20歲陳姓男子騎乘普通重型機車，行經事故地點時，未依規定駛入來車道，與對向由30歲吳姓女子所騎乘的普通重型機車發生擦撞，並波及一旁正在停等紅燈的自小客車，造成現場一度交通受影響。

事故發生後，陳男及吳女兩名騎士皆受傷，經員警及救護人員到場協助後，分別送往三重醫院治療。警方對事故相關人員實施酒測，三方酒測值均為0，排除酒駕情事，詳細肇事原因仍有待後續進一步釐清。

此外，陳男未依規定駛入來車道之行為，已違反《道路交通管理處罰條例》第45條規定，依法可處新臺幣600元至1,800元罰鍰。

兩輛機車撞上後，其中一輛機車噴出滑行，波及路中間一輛小客車。翻攝畫面

