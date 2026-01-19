蘆洲逆倫慘案！啃老兒不滿管教弒雙親，精心策劃逃亡45小時終落網

社會中心／新北報導

巡邏員警發現廖聰賢的身影，立刻上前壓制。（圖／翻攝畫面）

新北市蘆洲區發生逆倫雙屍案。廖聰賢（36歲）涉嫌殺害父母後展開45小時大逃亡。廖嫌心思縝密，17日晚間騎車離家後，先至三重棄置藏有兇刀的機車，隨即轉搭計程車躲藏於新莊一帶。逃亡期間他斷絕通訊、多次變裝並藏匿於防火巷與公園。警方於19日晚間在新莊街頭發現行跡詭異的廖嫌，將其壓制逮捕。

新北市蘆洲警分局偵辦這起駭人聽聞的雙屍命案，鎖定死者的獨子涉有重嫌。警方調查發現，廖聰賢在犯下殺父弒母惡行後，於17日晚間9時許騎乘機車離開蘆洲住處，展開躲避警方的逃亡計畫。為了混淆視聽，他先騎車前往三重區三和路四段的巷弄內棄置機車，並將作案用的開山刀藏於機車置物箱內，隨即攔截計程車轉往新莊方向逃逸，自此切斷與外界聯繫，手機全程關機。

逆子廖聰賢逃逸途中不斷設斷點。（圖／翻攝畫面）

在這長達45小時的逃亡過程中，廖男展現了極高的反偵查意圖。他並未投宿旅館，而是選擇在新莊地區漫無目的地遊蕩，刻意避開大馬路，專挑防火巷、隱蔽巷弄鑽行。累了就隨地在路邊或公園長椅倒頭就睡，餓了則至超商購買簡易食物果腹，過著如同街友般的流浪生活。此外，警方透露廖嫌在逃亡期間不僅變換交通工具，更涉嫌多次變裝，試圖規避監視器查緝與警方追捕。

儘管廖嫌費盡心機躲藏，新莊警方仍布下天羅地網展開地毯式搜索。19日晚間6時16分，一名警員巡邏經過新莊區新泰路時，發現一名男子神色慌張、行跡詭異，且外貌特徵與通報的嫌犯相符，隨即上前盤查。廖嫌見插翅難飛，只能乖乖就範。警方在其隨身包包內查獲美工刀、口罩及鑰匙等物品。

落網時的廖男身穿灰色上衣、藍色外套與黑色長褲，因長時間流浪逃亡，整個人蓬頭垢面、精神顯得相當精疲力盡。初步調查指出，廖嫌雖已36歲但長期無業，社交能力低落，他供稱因不滿父母管教太嚴、打罵他，才憤而行兇。全案將依殺害直系血親尊親屬罪嫌移送法辦。

不良行為，請勿模仿！

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

