蘆洲逆倫血案嫌犯落網！在「這」被逮 時間軸曝光

新北市蘆洲日前發生震驚社會的雙屍命案，一對廖姓夫妻，在租屋處遭人持開山刀亂砍身亡，兩人全身共被砍37刀，傷勢深可見骨。警方調查發現，36歲獨子疑因返家向父母要錢嫌少，情緒失控行凶，犯後棄機車、轉搭計程車逃往新莊，並徒步、公園過夜躲避追緝，手機刻意關機。警方歷經約27小時追查，於昨（19）日晚間在新莊巷弄內將其逮捕。

警方指出，死者夫妻長年在三重地區經營蔥油餅攤，做生意超過30年，在地方小有名氣。近日因親友多日聯繫不上，前往住處查看，才發現兩人陳屍屋內。初步鑑識發現，廖姓老翁至少遭砍24刀，刀傷集中在後腦與雙手、手肘，具有明顯防禦性傷口；許姓老婦則至少中13刀，傷勢多集中於雙手、後腦與背部，顱骨被砍至凹裂，部分傷口深及骨頭，研判兇手殺意甚深。

警方調查，案發時間為1月17日晚間9時30分左右。廖男行凶後先在住處附近徘徊，隨後騎機車離開並在三重棄車，晚間10時改搭計程車前往新莊，之後徒步四處遊走。警方於18日下午1時接獲通報後立即成立專案小組追查，並調閱沿線監視器，逐步掌握其行蹤。

廖男17日行凶後騎機車離開。（圖／民視新聞翻攝）

廖男在三重棄車。（圖／民視新聞翻攝）

接著，警方進一步指出，廖男逃亡時未攜帶證件，手機刻意關機，只能在路邊或公園過夜，身上散發異味。巡邏員警昨晚在新莊巷弄內發現其神情異常，上前盤查後確認身分，隨即將其逮捕，押解回蘆洲分局偵辦。

廖男17日晚間10時改搭計程車前往新莊。（圖／民視新聞翻攝）

廖男逃逸至小巷子。（圖／民視新聞翻攝）

同時，警方查出，廖男無業，平時吃住花用皆仰賴家中，案發當日向父母拿到5千元，但離家時僅帶走其中1千元，搭計程車花費200元，其餘用於超商消費，落網時身上僅剩587元。犯案後曾清洗過疑似行凶用的開山刀，浴室留有清洗痕跡，刀械來源仍待釐清。逃亡期間雖攜帶換洗衣物，但未實際更換，只是不斷穿脫外套企圖混淆警方辦案。

另據了解，廖男曾與前女友育有一子，由女方照顧，平時有玩線上遊戲習慣，手機內留有多款遊戲搜尋紀錄，警方不排除金錢壓力為犯案誘因之一。死者遺體預計於1月22日送往板橋殯儀館進行解剖，廖男亦將到場指認，相關案情仍持續釐清中。

