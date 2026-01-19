蘆洲逆倫血案！啃老逆子痛殺雙親 蔥油餅夫婦身中10多刀慘死家中

記者莊淇鈞／新北市報導

廖姓夫妻平常用小貨車賣蔥油餅維生（圖／記者莊淇鈞攝影）

新北市蘆洲1對廖姓夫妻遭殺害，警方追查發現30多歲的兒子涉有重嫌逃逸，而且手段非常殘忍，夫妻兩人分別身中超過10刀，傷勢集中在腦部，手部。

蘆洲凶殺案命案現場(圖/翻攝畫面)

據了解，死者廖姓夫婦和兒子租屋在這間民宅已經有30多年，每個月租金一萬元，夫妻倆平時在三重溪尾自強賣蔥油餅維生，而30多歲的獨生子平時遊手好閒，只靠打零工賺取微薄收入，11年前還曾因為染毒遭到裁罰。

蘆洲凶殺案（圖／記者莊淇鈞攝影）

鄰居表示，17日晚間九點左右有聽到疑似兇嫌和媽媽吵架和哀嚎聲音，隔沒幾分鐘後廖姓丈夫返家，接著半小時後兇嫌就騎車離開，棄置在三和路一處巷口，警方追查到車輛中有一把疑似兇刀的開山刀。

蘆洲兇殺命案，警方在凶嫌機車內起獲開山刀(圖/翻攝畫面)

警方調查發現，兇嫌手段非常殘忍，廖姓爸爸身中10多刀，傷勢在後腦，還有左手及左手肘，有明顯抵抗搏鬥的痕跡，而許姓母親的傷勢，也是後腦還有背部，雙手也都有10多刀傷痕，而且刀傷深到見骨，有致命意圖。

兇嫌機車棄置在路上後逃逸(圖/翻攝畫面)

