新北市蘆洲區昨（18）日晚間驚傳雙屍命案，67歲廖姓男子與75歲許姓妻子陳屍住處，兩人頭部遭重擊、身中30多刀，傷口深及見骨，可見犯嫌之兇殘。警方初步相驗發現，廖翁後腦與手部有20多處刀傷，許婦後腦、背部及雙手亦有10多處致命傷。與死者同住的36歲獨子廖男有毒品前科，監視器拍到其於案發當晚離家後失聯，警方已將其列為重大嫌疑人，並追查其棄車轉搭計程車南下逃逸的行蹤。

新北市蘆洲區昨日晚間發生一起震驚社會的雙屍命案。67歲廖姓男子與75歲許姓妻子被發現陳屍住處，兩人頭部遭到重創、身中30多刀，刀刀見骨，現場血跡斑斑。

快新聞／蘆洲逆倫血案！夫妻遭砍30多刀慘死 兒子疑搭計程車南下逃逸

67歲廖姓男子與75歲許姓妻子被發現陳屍住處，警方已封鎖現場。（圖／民視新聞資料照）

警方初步相驗發現，廖翁後腦及手部有20多處刀傷，許婦後腦、背部及雙手也有10多處深及見骨的傷口，研判因大量失血死亡。現場查扣一把疑似為犯案用的開山刀，且已遭人清洗過，凶嫌下手凶殘，死者的傷口深可見骨。

封鎖現場採證後，警方將與死者同住的36歲廖姓獨子列為重大嫌疑人。廖男過去有毒品前科，平日無固定工作，生活多仰賴父母資助。監視器畫面顯示，案發前晚9時許，夫妻返家後不久，廖男於9時31分離開住處，隨即失聯。

據警方調查，廖男先將機車棄置於三重，再搭乘計程車一路南下逃逸，警方目前正全力追緝中，詳細犯案動機仍待進一步釐清。

快新聞／蘆洲逆倫血案！夫妻遭砍30多刀慘死 兒子疑搭計程車南下逃逸

廖男先將機車棄置於三重，再搭乘計程車一路南下逃逸，警方目前正全力追緝中。（圖／民視新聞翻攝）

原文出處：快新聞／蘆洲逆倫血案！夫妻遭砍30多刀慘死 兒疑搭計程車逃逸

