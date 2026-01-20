蘆洲逆倫血案！父母「滿手刀傷」空手奪刀 高大成曝：以為兒不會動手

記者林意筑／台中報導

昨（19）日新北警方於新莊某巷弄內將廖男逮捕。（圖／記者莊淇鈞攝影）

新北蘆洲區17日發生駭人弒親血案，36歲廖聰賢因不滿父母親每月僅給他5000元零花錢，竟持開山刀砍殺67歲父親與75歲母親，對此知名法醫高大成指出，廖男父母的刀傷集中在腦部、雙手及手肘，屬於典型「防禦性傷口」，顯示死者試圖空手奪刀，「這種情況多半發生在親人之間，因為親人會賭對方不敢真的動手。」

蘆洲凶殺案命案現場。（圖／翻攝畫面）

據了解，廖聰賢平日無業，偶爾打零工維生，其父母平時則以販賣蔥油餅為業，廖因缺錢花用常與父母要錢。事發當天，廖男不滿父母每月只給5000元零花錢，向母親抱怨後又與父親爆發衝突，遂拿出預藏開山刀先砍殺父親後再殺死母親。昨（19）日警方於新莊某巷弄內將人逮捕，事後廖男還向警方供稱「從小被打罵到大，已經忍很久了」。

廣告 廣告

據檢警初步相驗，廖姓老翁後腦、雙手與手肘有20多處刀傷，許姓老婦後腦、背部及雙手也有10多刀，且雙方手部皆布滿傷痕。對此，法醫高大成分析，透過傷口出血量即可判斷老夫妻是否生前遭砍殺，若刀傷出血量大，即代表2人遭砍時仍有心跳，但若出血量不多，則可能是死亡後遺體遭破壞。另外也可查看廖姓老夫婦的頭部是否有出現瘀青，也可從此判斷是否先被重物擊昏，才遭持刀攻擊。

廖男持刀砍殺雙親，經檢警相驗，發現2名死者雙手有大量刀傷。（圖／翻攝畫面）

高大成感嘆，廖姓老夫妻的傷勢集中在手部，這類分佈屬於「典型防禦性傷口」，可以顯示死者試圖空手奪刀，且這種情況多半發生在親人之間，「因為親人往往會認為對方不敢真的動手殺人。」

高大成也指出，以往發生的逆倫命案多數與賭博、吸毒有關，當子女承受極大金錢壓力，向父母討要金錢不成時，雙方即可能會爆發口角衝突，最終便會失控。因此推測，兇嫌廖男當時可能與父母談判金錢時發生口角，進而以重物攻擊父母，隨後因對方清醒試圖阻止，才持刀痛下殺手。

更多三立新聞網報導

開車玩手機遭3000！台中女不服怒告辯：拿水瓶喝水 法官見照片秒打臉

愛媽擺10飼料碗餵浪貓！男子「看不慣嫌髒」全丟了 愛媽氣炸怒告

死亡瞬間曝光！男大生載女友人「超車沒過」猛撞 新北女頭破頸斷裂慘死

台中榮總「廠商代刀」風暴延燒！3醫遭停職 網紅醫：開始追韓劇

