蘆洲逆倫雙屍案今解剖！檢未借提弒親獨子到場

新北市蘆洲區近日發生震驚社會的逆倫命案，36歲男子廖聰賢涉嫌持刀砍殺67歲父親與75歲母親，兩人身中多刀陳屍家中。檢警今（22日）會同法醫於板橋殯儀館解剖相驗遺體，死者家屬低調到場，婉拒受訪，相關死因與案情仍待進一步釐清。

檢警今（22日）會同法醫於板橋殯儀館解剖相驗遺體，死者家屬低調到場。（圖／中天新聞）

檢警調查，廖家一家三口在蘆洲租屋居住多年，父母生活單純，白天到三重擺攤賣蔥油餅，晚間廖父還在蘆洲經營宮廟、擔任乩身。廖聰賢則無固定工作，長期靠打零工與父母接濟，偶爾協助家中宮廟事務。

18日中午，廖父表妹因聯繫不上夫妻倆，擔心兩人年邁又有慢性病，前往住處查看卻無人應門，屋內手機鈴聲不斷卻無人接聽，遂報警處理。警方破門後，發現夫妻倒臥客廳、全身刀傷、血跡遍地，已明顯死亡，立即封鎖現場。

警方調閱監視器後鎖定廖聰賢涉案，發現他案發當晚騎機車離家逃逸，並棄置機車與疑似清洗過的開山刀。經追緝45小時，警方在新莊將其逮捕，身上僅剩數百元。到案後，廖聰賢神情冷靜，供述犯案過程時毫無悔意。

初步勘驗顯示，父親身中24刀、母親13刀，且母親後腦疑遭鈍器重擊，父親手臂有明顯防禦傷。現場血跡顯示母親可能先遇害，但廖聰賢供稱先弒父、再殺母，與跡證不符。其供述動機為長期不滿父母嚴厲管教及金錢糾紛，實際犯案經過仍待解剖報告與後續調查釐清。

