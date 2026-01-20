蘆洲逆子亂刀砍死父母移送地檢 親友搥車怒轟「畜生」

新北蘆洲雙屍命案震驚各界，36歲廖姓嫌犯長期「啃老」，疑似因為覺得爸媽給的零用錢太少，便在17日持開山刀將父母雙雙砍死，最終在新莊巷弄內落網，警方今（20）天將嫌犯移送新北地檢署的過程中，死者親友憤怒地拍打警車車窗，不斷向車內怒罵「畜生」，並質問嫌犯「這樣殺害父母對嗎」，難忍激動情緒。

蘆洲發生驚悚雙屍命案，廖姓嫌犯落網後辯稱父母管教太嚴格，自己從小到大都被打罵，案發前一晚，嫌犯覺得媽媽每個月給的5000元零用錢太少，雙方大吵一架才會埋下殺機，隔天便持刀瘋砍雙親37刀致死，最後廖姓兇嫌搭計程車逃到新莊，19日晚間在巷弄內被逮，警方經過偵訊後，依殺害直系血親尊親屬罪移請新北地檢署偵辦。

廣告 廣告

警方移送嫌犯至新北地檢署的過程中，死者親友守在車道旁，看見載著廖姓嫌犯的警車開出來時，直接上前拍打車窗，怒喊「畜生」、「垃圾」、「這樣殺父母對嗎」。死者夫妻倆平時開小貨車賣蔥油餅，為人和善，兩人努力工作過生活，辛苦把兒子拉拔長大，沒想到卻慘遭親生兒子殺害，令人不勝唏噓。

※《台視新聞》關心您：遠離家庭暴力，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助

※犯罪行為，請勿模仿

新北／蔡長育 責任編輯／馮康蕙

更多台視新聞網報導

怨父母每月只給5千...啃老逆子砍死雙親 逃亡新莊落網僅剩587元

蔥油餅夫妻遭獨子砍37刀！ 警揭追捕過程：兇嫌曾多次向父母討錢

雙屍涉案獨子新莊落網！稱「父母管教嚴」疑預謀犯案 警20:30說明