蘆洲逆子冷血弒雙親！疑沉迷電玩課金成癮 死者親屬揭其討錢內幕

[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導



新北市蘆洲區17日發生一起震驚社會的弒親命案，一名36歲廖姓男子涉嫌持刀殺死雙親，逃亡2日後被補。警方指出，廖嫌疑因長期金錢糾紛與父母關係緊張，最終失控犯案，今（20）日下午已被移送新北地檢署複訊。

新北市蘆洲區一名36歲廖姓男子，因向父母討錢引發爭執，隨後將年邁父母殘忍殺害。（圖／翻攝畫面）

調查顯示，廖嫌長年無固定工作，生活開銷主要仰賴經營蔥油餅生意多年的父母提供。死者廖男的侄子透露，他自20多歲起便頻繁向母親索取金錢，每月金額遠高於其他宣稱的5千元，一個月最少拿3、4萬元。警方調查後發現，廖嫌平日沉迷多款線上與手機遊戲，疑將大筆金錢用於遊戲儲值，導致與父母衝突不斷。

警方進一步查出，廖嫌犯案前一週，曾拿著母親給的零用錢在網路以1100元購買一把50公分開山刀。案發當晚，廖嫌再次向母親要錢，但母親卻未直接同意，廖嫌便持刀威脅，母親只好掏出5千元給廖嫌，沒想到卻引發父親不滿，父子爆發激烈爭執，廖嫌情緒失控後持刀瘋砍，父親反抗無果，被砍中頭部身亡，隨後母親也遭殺害，雙親當場死亡。

據悉，廖嫌遭圍捕時短暫出現緊張反應，但在後續偵訊與交代案情時，情緒相當冷靜，甚至在移送時也面無表情，幾乎未流露悔意。檢警將持續釐清其犯案動機與精神狀態，並依法偵辦相關刑責。

◎《FTNN新聞網》提醒您：危險行為請勿模仿！

