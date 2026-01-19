蘆洲逆子屠雙親！客廳滿地鮮血無處站立 老母頭顱凹陷死狀極慘

新北市蘆洲區驚傳駭人聽聞的逆倫雙屍命案！一對在三重經營蔥油餅攤車、備受好評的廖姓老夫婦，竟慘死在36歲獨子廖男的手下。案發現場血流成河，客廳地面被鮮血淹漫，讓抵達採證的鑑識人員幾乎找不到空隙站立，場面極度驚悚。

警方調查，死者為67歲的廖父與75歲的許母，兩人平時靠著蔥油餅攤車維生，因味美價廉在網路上擁有4.9分的高評價。然而，無業且曾有吸毒前科的獨子廖男，疑似因長年遊手好閒被父母碎念、討錢不成發生爭執，竟憤而持刀行兇。

根據警方初步勘驗，兇嫌下手極為狠毒，廖姓夫妻兩人後腦、背部及四肢身中10多刀，且多處傷口均「深可見骨」。

其中，老母親的頭部疑似遭到猛烈撞擊，導致頭顱嚴重凹陷，死狀極其淒慘。廖父的手部則留有明顯的防禦性刀傷，研判曾與兒子展開激烈搏鬥企圖擋刀，但仍不幸慘死於利刃之下。

警方表示，由於現場大量失血，死者體內的血液幾乎流光，整間客廳滿地鮮血，鑑識警在採證時幾乎無處落腳。這起命案是因為廖男的表妹連日聯繫不上表哥夫妻，昨午親自登門報警尋人，才讓這起慘案曝光。

涉有重嫌的獨子廖男在犯案後，已棄車逃往新莊地區。監視器錄下他下車後不斷徒步亂繞，企圖以此干擾警方追緝。目前警方已鎖定其行蹤，正全力追捕這名殺害雙親的冷血逆子歸案。

