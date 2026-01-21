蘆洲逆子廖聰賢狠殺父母37刀有機會判死？律師這麼說

蘆洲逆子廖聰賢殺害父母後，逃亡45小時在新莊遭逮。（圖／張鎧乙攝）

36歲的蘆洲逆子廖聰賢遊手好閒，沉迷電玩當啃老族，稱不滿父母每月給5000元零用錢，持刀狠殺雙親，還說自己「忍很久了」，震驚社會，由於父母長期在三重擺賣蔥油餅，頗有知名度，許多饕客也沉痛不已。廖聰賢是否會被判死成為全民矚目焦點，律師蘇家宏也發文表示「可以預期」。

蘇家宏律師在臉書發文表示弒親最重可以判死刑，任何人都不能剝奪他人生命，因此刑法會用「最高規格」，也就是最重的死刑保護生命權，讓人不要犯罪，警惕會付出最重的代價，且直系血親尊親屬的生命權也特別明文保護，《刑法》第272條「殺害直系血親尊親屬罪」加重其刑1/2，死刑雖然無法再加重，但是最輕的刑度就變成15年以上起跳，因此國民法官量處最重死刑的結果是可以預期的。

廣告 廣告

蘇家宏說，父母扶養孩子的義務只到18歲成年為止，除非受扶養者「不能維持生活」而且「沒有謀生能力」。一個36歲好手好腳的兒子就算口袋沒錢，但因為具備謀生能力，父母完全可以拒絕金援，他強調父母沒有義務養好手好腳的成年人，子女不能把父母親當提款機，更不能啃老，因為沒有法律上的權利。

蘇家宏感嘆，家暴事件第一次就該嚴格處理，尤其是子女對父母動手，後者就要趕快申請保護令，要求孩子搬家，避免索取錢財的騷擾行為，更可以向法官聲請一些必要措施，孩子有精神病，就強制就醫；孩子有吸毒，就強制勒戒。很多父母仍抱持著傳統「家醜不外揚」觀念，對於孩子的家暴採取隱忍，但這種行為並不能幫助孩子。

文末蘇家宏強調，法律並非要父母放棄孩子，而是在父母撐不住的時候，幫忙把界線畫清楚。

更多中時新聞網報導

流感連2周升溫 估春節達就診高峰

印度羽賽》克服腳傷陰霾 林俊易首奪超級750冠軍

漁港釣魚似戒嚴 釣客籲開放 漁業署難放行