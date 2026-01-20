蘆洲逆子弒親下手狠 2老徒手擋刀滿手傷痕

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市蘆洲區驚傳雙屍命案，67歲廖姓男子與75歲妻子許婦陳屍租屋處，身中10幾20多刀身亡，鎖定獨子廖聰賢涉案，檢警相驗遺體，赫見2夫妻除頭部受重創，雙手滿是刀痕，疑為生前絕望徒手抵擋殺紅眼的逆子持刀砍殺，加上遭遇鈍器重擊，不支倒地，對至親都如此狠心，手法兇殘令人義憤、不捨。

據了解，警方18日下午接獲廖男表妹報案，指稱聯繫不上表哥、表嫂，警方到場找人開門，赫見2人陳屍客廳血泊中，身上多處刀傷，死狀甚慘，檢警隨即鎖定失聯的兒子涉嫌，展開追查，19日晚間由新莊警分局友軍，在新莊體育場發現遊蕩的廖嫌，將他壓制逮捕，警方也在廖嫌棄置三重的機車內，發現開山刀凶器。

廖嫌到案後辯稱，父母每月給他5千元，他想多要被雙親拒絕斥責，加上管很嚴，讓他忍很久了，17日父母賣完蔥油餅，他返家要錢再與母爭執，下手行兇，當晚等到父親當乩童返家，也痛下殺手洩憤，隨即逃離現場。

據透露，廖姓夫妻在蘆洲販賣蔥油餅為生，每月1萬元租金承租現住處，18日下午未到廖男表妹家泡茶聊天，加上都連絡不上，引起表妹關切，到場發現手機響卻無人接聽，連忙報案發現遇害慘狀。

檢方到場相驗，夫妻2人身中共37刀，大部分傷口深可見骨，，廖男傷勢集中於後頸、左手及左手肘，約24道刀傷，廖妻許婦腦部遭重擊凹陷及雙手，身中13刀，兇嫌明顯致人於死。

令人不捨得，相驗時，在2死者手部、手肘及手臂，發現多道密集刀傷，初判為防禦性刀傷，表示夫妻遇害之際，本能性舉手阻擋攻擊，但仍因出手凶狠、頭部遭重擊、失血過多，倒地身亡。

廖嫌落網後，辯稱先殺父再殺母，但根據現場血液乾涸程度及廖家夫妻返家時序，初判廖嫌先殺害做完生意回家的母親，再殺害到宮廟辦事，較晚返家的廖父；至於廖嫌犯案動機，警方預計今天上午10時起偵訊，將再進一步釐清。

