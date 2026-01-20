蘆洲逆子弒親後洗刀、躲新莊 檢認逃亡、滅證火速聲押

蘆洲逆子廖聰賢被移送新北地檢署，檢方複訊後向法院聲請羈押禁見。呂健豪攝

新北市蘆洲36歲男子廖聰賢17日犯下殺害雙親的逆倫血案，犯案後清洗兇刀、搭車逃往新莊後，藏匿於新莊體育館周邊，逃亡2天後，昨日晚間被巡邏警方查獲而落網，警方今日下午依殺人罪嫌移送新北地檢署偵辦，檢方複訊後，認廖嫌涉犯重罪，且有逃亡、滅證事實，向法院聲請羈押禁見。

據了解，廖嫌17日晚間與父母因5000元零用錢問題發生爭吵後，持預藏開山刀狠砍雙親共37刀，導致2人當場死亡，而他犯下泯滅人性的逆倫血案後，先在住處清洗兇刀、換掉血衣，隨即帶著兇刀、騎乘機車嫌往三重棄置。

廣告 廣告

廖嫌將兇刀放置在機車車箱內，並將車輛停放在路邊停車格，便步行離開，接著搭上計程車前往新莊，下車後徒步走到新莊體育館，此後2天都在體育館周邊藏匿、活動，直到昨天晚間6時許才被巡邏警方尋獲而落網。

廖嫌落網後對警方坦承犯案，應訊時也十分配合，今日下午警詢後移送新北地檢署，檢察官複訊後，認為廖男涉犯《刑法》殺人、殺害直系血親尊親屬等重罪，且已有已有逃亡、滅證之事實，有羈押必要，向法院聲請羈押禁見。



回到原文

更多鏡報報導

三觀崩毀！金山兄妹亂倫10天4次 狼兄竟對13歲胞妹伸狼爪

傷勢曝光！後腦、雙手滿是刀傷 蘆洲父徒手擋兒砍殺...仍救不了老伴雙亡

蘆洲逆子狠砍雙親10多刀 換血衣、洗完兇刀才逃亡

「韓國最帥主廚」鄭信友抗癌12年辭世享年58歲 「料理節目先驅」生前1行為「遺愛人間」