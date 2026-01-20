蘆洲逆子弒親後逃亡2天花費最貴是「這筆」 應訊情緒穩定像在說故事

廖嫌弒親前幾天先網購兇刀，落網後情緒穩定到應訊時像在「說故事」。呂健豪攝

新北市蘆洲逆倫血案兇嫌廖聰賢昨日晚間落網，警方今日替他製作筆錄，釐清詳細案情，針對犯案過程相關供述，大致上皆與落網時初步說詞相符，不過有關犯案前2、3天即網購兇刀的動機說詞反覆，而他逃亡時身上僅攜帶約千餘元，其中最大筆的花費是搭計程車從三重到新莊，共花費200元，最後扣掉購買飲水、食物，落網時僅剩587元。

據了解，廖嫌犯後先前往三重棄置機車及兇刀，隨後搭上計程車，僅向司機表示要離開這邊，車便開往新莊，最後總共花費200元車資，而這也成為他逃亡2天當中最大筆的單筆消費。

廖嫌坦承，在犯案前2、3天即在網路上花費1千多元購買犯案用的兇刀，對於買刀動機，他起初供稱就是為了要弒親，但後來改口是近期曾遭母親持刀劃傷臉，所以要買來防身用，不過在最後接受偵訊時，又翻供聲稱確實是要作為犯案之用。

與廖嫌有接觸的警員透露，只有在落網遭警方壓制時，稍有緊張的情緒外，廖嫌的情緒多半都很平靜，對於警方的詢問，也都配合回答並坦承犯案，情緒穩定到「像在聽他說故事」。



