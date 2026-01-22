蘆洲逆子弒親案今解剖 大批親友到場不願多談

廖氏夫婦人緣很好，大批親友來關心解剖狀況。(記者徐聖倫攝)

〔記者徐聖倫／新北報導〕36歲男子廖聰賢長期啃老，17日向父母要零用錢遭拒，竟持開山刀對老父母下死手，還企圖逃逸，最終仍逃不過法網。廖父、廖母遺體今日下午3時於新北市立板橋殯儀館進行解剖，廖氏夫妻為人和善並在宮廟服務，今日有大批親友陪同來到板殯，但對本案皆不願多談。

廖男向父母要5000元未果，在新北市蘆洲一家人租屋處，持開山到對父母分別狠砍24刀、13刀，其中廖母頭部還被重擊至凹陷。檢警於今日下午3時安排廖氏夫妻遺體解剖，將確認詳細死因。

廖氏夫妻與鄰里和睦，除擺餐車做生意，也在住處附近宮廟服務，累積好人緣，今日有大批親友來到板殯關心夫妻的解剖。面對現場媒體，親友們均面色凝重不願多談，不難看出廖氏夫婦遭遇此劫大家都很不捨。#

