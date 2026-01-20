蘆洲逆子弒親案「刀刀見骨」 高大成推測：他不相信兒子會動手
新北市蘆洲區18日發生一起弒親命案，一對經營蔥油餅攤車維生的67歲廖姓丈夫與75歲許姓妻子，被發現陳屍在租屋處客廳，現場血跡斑斑，兩人全身多處刀傷、深可見骨。警方循線追查，具有重大嫌疑的36歲廖姓獨生子，昨（1/19）晚18時16分在新莊某巷弄被拘提到案，初步懷疑其持開山刀行兇，全案仍由警方進一步釐清中。
根據檢警初步相驗，廖姓老翁身上共有24處刀傷，集中於後腦、雙手與手肘，其中左手肘就有10多處刀傷，深可見骨；許姓老婦則疑似先遭重物擊打頭部，顱骨嚴重凹陷，全身共有13處刀傷，分布在後腦、背部及左右手，致死意圖明顯。夫妻被發現時倒臥客廳，地面留有大片血跡。
知名法醫高大成研判，研判真正的行兇順序，關鍵在於傷口出血量與傷勢型態。若是在生前遭到敲擊或砍殺，因仍有心跳與血液循環，出血量會相當大；反之，若是在死亡後才遭破壞，出血則相對有限。他推測，老夫婦可能先被兒子重擊後腦而昏迷，隨後在對方清醒、試圖反抗時，再遭持刀砍殺。
高大成也指出，夫妻倆雙手布滿刀傷，屬於典型的「防禦性傷口」，顯示死者曾試圖空手阻擋或奪刀，現場存在明顯搏鬥跡象。高大成分析，這類情況多發生於親人之間，因為被害者往往基於親情，認為對方不至於真的下殺手，才會選擇正面抵抗；若是陌生歹徒，反而多半選擇逃離。
高大成直言，過去好幾起逆倫命案常與賭博、吸毒或投資失敗等金錢壓力有關，當子女在財務上被逼到極限，向父母要錢未果，衝突便可能失控。他推測，本案可能是在談判金錢或財產過程中爆發口角，先以重物攻擊父母頭部，隨後因對方清醒並試圖阻止，才轉而持刀痛下殺手。
此外，高大成還表示，死者推定於17日遇害，但房門在18日卻呈現上鎖狀態，顯示兇手持有鑰匙、且對居住環境相當熟悉，若後續鑑識結果未在屋內發現第三人指紋或DNA，將提高廖男涉案的可能性。警方目前仍就動機、行兇過程及相關證據持續深入調查。
