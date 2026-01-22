蘆洲逆子弒親案 廢死聯盟批：「終身監禁」造就另一種死刑

日前新北蘆洲36歲啃老逆子廖聰賢因不滿一個月零用錢5千元太少，狠殺在三重賣蔥油餅的父母共37刀。台灣廢除死刑推動聯盟在案件後發文，批評「終身監禁不得假釋」是操弄情緒的手段，更稱此舉造就另一種死刑，引發網友強烈反彈，留言區出現大量批評聲浪。

廢死聯盟發文痛批終身監禁不得假釋是操弄情緒，還造就了另一種死刑。 （示意圖／中天新聞）

廢死聯盟21日晚間在臉書發文指出，終身監禁不得假釋通常是沒有死刑國家選擇的替代方案，質疑台灣尚未廢除死刑，為何突然出現這波討論。廢死聯盟表示，去年國民黨與民眾黨立委以及行政院相繼提出針對終身監禁不得假釋的版本，但台灣在2006年才修正刑法，將無期徒刑申請假釋門檻提高至25年，修法後至今沒有收容人符合此條件。

廢死聯盟稱，這些討論與擔憂完全奠基在一個還沒發生的平行時空下所產生的幻想。文中更指出，終身監禁不得假釋除了操弄情緒外，還會帶來許多弊端，包括監所超收、監所管理員崩潰，甚至壓縮其他自由刑收容人的教化與矯正資源。

廢死聯盟宣布將於下個月7日舉辦新書發表會，內容為歷時約5年完成的《死刑定讞和無期徒刑收容人訪談計畫》成果報告編寫成書。該組織在文中提問，刑罰如果能夠被量化、能夠被放到磅秤上秤斤論兩，死刑有多重？無期徒刑呢？這些大家可以輕易喊出口的「價碼」，實際代表的意義為何？鐵牢裡的真實樣貌又是什麼？

貼文一出，引發網友強烈反彈，紛紛留言，「到底要不要滾出台灣啦」、「誰也不想終身監禁，問題是，您有想過為什麼會發生終身監禁？」、「廢死聯盟的存在就是一種變相鼓勵犯罪，反正殺人不會判死，不要用理想化的言語對待不理性的犯罪，不要犯罪就不會被判罪！」、「沒關係，重刑犯假釋後，都由你們來管，送到你們家」、「被害者的人權在哪邊？？？假道學假仁假義，你們這些幫兇」。

