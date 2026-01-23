即時中心／連國程、陳治甬報導

本月17日發生於新北市蘆洲的逆子弒雙親案，檢方相驗結果昨（22）日出爐，67歲的廖姓父親及75歲的許姓母親死因皆為大量失血，引發出血性休克，根據法醫統計，凶嫌父親身上有26處刀傷、母親遭砍43刀，傷勢相當密集。法醫高大成今（23）日進一步研判，36歲的凶嫌廖聰賢下手凶殘，極為罕見，兩名死者的刀傷集中在後腦勺，顯示兩人在當下被追殺，卻來不及逃跑。

高大成懷疑廖嫌在行凶時可能有吸毒，否則很難想像他為何對父母痛下殺手。他根據兩名死者的傷勢研判，許姓母親在當下並不想掙扎，而廖父則曾試圖將兒子的凶器搶過來，但廖聰賢當時已經決定置父母於死地。

檢警昨日的相驗報告指出，兩名死者身上的傷口相當密集，且刀刀致命，家屬昨日對於檢警解剖結果並無異議，檢方已經將遺體發還家屬辦理後事。廖聰賢長期無固定工作，生活開銷多依賴雙親供應，高大成表示，砍人失血過多致死是相當殘忍的事情，何況是對自己的父母，他也感嘆許多年輕人只知道父母收入多，卻沒看到雙親背後付出的努力跟辛苦。











《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110

原文出處：快新聞／蘆洲逆子弒親案 高大成：凶嫌欲置人於死地 雙親抵抗逃生仍慘遭殺害

