蘆洲逆子弒親逃竄還有心情抽菸 80警力地毯式搜索「同心圓緝兇」

廖聰賢17日晚間殺害父母後在新莊展開逃亡，為躲避追緝而不敢在定點停留，最終仍在警方地毯式搜索下落網。（圖／翻攝畫面）

新北市蘆洲區17日晚間發生命案，36歲廖聰賢涉嫌殺害67歲父親與75歲許姓母親，警方獲報後展開調查，發現廖嫌逃往新莊，疑似為躲避查緝而不敢在固定位置多做停留，步行逃竄2天後餓到幾乎腿軟，警方則動員80多名警力在當地展開地毯式搜索，運用同心圓原理縮小鎖定範圍，最終於19日晚間6時將他逮捕，全案依法送辦。

據了解，廖嫌父母賣蔥油餅維生，擺攤養大他，廖嫌正值壯年卻不務正業，每月還向父母領5000元零用錢，疑似不滿零用錢太少，竟上網買開山刀，17日晚間朝父母共砍37刀將2人殺害，並於犯案後展開逃亡。

根據監視器畫面，廖嫌騎機車到三重後棄車逃逸，改搭計程車前往新莊，以新莊體育館為中心，以周邊小巷弄步行移動躲藏，疑似為躲避追緝而不敢在定點停留，深夜則利用工地、防火巷、樓梯間休息，更一度餓到腿軟，但仍有心情抽菸。

蘆洲警分局則結合新莊分局、刑大外勤隊及鷹眼小組，報請新北地檢署檢察官指揮，專案小組共動員80多名警力，調閱數百支監視器畫面，逐步還原犯嫌逃逸路線，並運用同心圓原理不斷縮小鎖定範圍，在大量警力地毯式搜索下，於19日晚間6時將他逮捕到案，全案依殺害直系血親尊親屬罪移請新北地檢署偵辦。

