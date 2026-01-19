蘆洲逆子弒親釀雙屍血案！疑索錢不成開山刀猛劈父母 逃逸畫面驚悚曝光

記者莊淇鈞／新北報導

逆子行兇後逃離案發處。（圖／翻攝畫面）

蘆洲區中山一路120巷7弄某民宅內，昨天（18日）中午12時許，67歲廖姓老翁與75歲許姓老婦這對夫妻分別身中10多刀明顯死亡，據初步了解，這對老夫妻的獨生子涉有重嫌，疑似跟這對老夫婦要不到錢，才拿開山刀猛劈雙親後逃逸，稍早前逆子行兇後騎車逃離現場畫面曝光。

逆子準備騎車逃逸。（圖／翻攝畫面）

據了解，因家人多次聯繫不上67歲廖姓老翁與75歲許姓老婦這對夫妻，因此昨天中午12時許前往2人住處並撥打電話，但屋內有手機鈴聲響，但卻無人接聽，驚覺有異立即報警求助，警方會同鎖匠開門後，發現廖翁與妻子許婦2人均身中10多刀倒臥在客廳，且地面上有大片血跡，已經明顯死亡。

逆子棄車繼續逃逸。（圖／翻攝畫面）

死者廖姓夫婦和兒子租屋在這間民宅已經有30多年，每個月租金一萬元，夫妻倆平時在三重溪尾自強賣蔥油餅維生，而30多歲的獨生子平時遊手好閒，只靠打零工賺取微薄收入，11年前還曾因為染毒遭到裁罰。

案發後警方立即封鎖現場，並通知偵查隊、鑑識小組到場採證；經警方進一步調閱監視器，發現死者廖翁的兒子17日晚間9時許自住家騎乘機車離去，目前無法取得聯繫，懷疑廖男涉有重嫌。目前本案已由刑大及本分局偵查隊、蘆洲所共同組成專案小組，報請新北地檢署檢察官指揮偵辦，積極查緝中。

