蘆洲逆子弒親!廖聰賢描述犯案如「說故事」 幹員斥泯滅人性

新北警方移送弒親的廖聰賢，氣憤親友對坐在警備車上的廖嫌叫罵，要他出來面對。(記者吳仁捷攝)

〔記者吳仁捷／新北報導〕檢警偵辦新北市蘆洲弒親命案，19日晚間6時在新莊新泰路逮獲36歲嫌犯廖聰賢，據吐露，廖嫌到案後，除了被員警圍捕時緊張了一會，全程描述犯案過程毫無情緒反應，似乎在描述別人故事，看在幹員眼中，也不禁斥責他泯滅人性。

警方還查出，廖嫌逃亡期間，在新莊體育場周遭，失神遊蕩45小時，完全沒進食，只喝水，凸顯沉迷網路、鑄下大錯後的精神恍惚，即使他落網後，也毫無悔意，極為冷血。

據透露，很宅的廖嫌沉迷網路遊戲，每天除了外出買飯、買菸，就是外出買遊戲點數，而他玩的遊戲，從最新的燕雲十六州，到各種熱門遊戲都有。

廣告 廣告

據了解，廖嫌犯案後，除了清洗血刀，帶著幾件衣物就逃離，騎機車到三重棄車，將凶刀放在機車內，隨後搭上計程車；而他落網後，辯稱犯案後，直覺想逃離蘆洲，搭計程車到新莊，也因身上帶的錢不多，眼見車資快到200元，就讓司機讓他在新莊區思源、中原路口下車，隨後慢慢走往新莊體育場一帶。

檢警勘驗命案現場，發現逆子殺害雙親的主現場客廳滿是血跡噴濺痕、地面血跡乾痕，散佈剁掉的組織，而遭廖嫌亂刀砍死的雙親，猶如遭遇利刃剁雞肉般，死狀甚慘。

廖嫌辯稱，他逃亡期間，最多花200元搭計程車逃亡，從17日晚間到新莊後，45小時間都在新莊體育場周圍、漫無目的的遊盪，只喝水、抽菸，完全沒吃飯。

廖嫌還稱，只想離開案發處，從三重搭車到新莊，看到車資到200元就要司機停車，還辯稱沒有逃亡，但他清洗血刀、逃亡變換交通工具、變裝，遲未自首，警方認為已有逃亡動機。

新北警方移送弒親的廖聰賢，氣憤親友對坐在警備車上的廖嫌叫罵，要他出來面對。(記者吳仁捷攝)

新北警方移送弒親的廖聰賢，氣憤親友對坐在警備車上的廖嫌叫罵，要他出來面對。(記者吳仁捷攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

刀刀見骨！蘆洲逆子冷血弒雙親 殺機竟是嫌每月5千零用錢太少

蘆洲驚傳雙屍案 狠砍雙親37刀 啃老逆子落網

蘆洲蔥油餅夫妻生前擺攤畫面曝！ 網淚刷：從小吃到大

為台爭取最低關稅+全球首獲最惠國待遇 鄭麗君再宣布1大好消息！

