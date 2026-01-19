蘆洲逆子弒親！為錢砍父母10多刀 慌張逃逸畫面全被拍

蘆洲區昨中午發生雙屍命案。（圖／翻攝畫面）

新北市蘆洲區中山一路120巷7弄一處民宅，18日中午驚傳駭人雙屍命案。67歲廖姓老翁與75歲許姓老婦被人發現倒臥在住家客廳，兩人均身中十多刀，現場血跡斑斑，已明顯死亡。警方調閱監視器後，懷疑與同住的30多歲長子有關，目前已鎖定其涉有重嫌，全案仍在深入調查中。

據了解，廖姓男死者的表妹自17日起多次聯繫未果，擔心發生意外，18日中午直接前往其住處查看。她在門外再次撥打電話時，聽見屋內傳來手機鈴聲，卻始終無人應門，直覺情況不對，隨即報警求助。警方會同鎖匠破門進入後，赫然發現廖姓老夫妻雙雙倒臥在客廳，身上多處刀傷，已無生命跡象。

廣告 廣告

鑑識人員到場採證後確認，兩名死者均身中十多刀，死亡時間研判已超過一天，詳細死因仍待進一步相驗釐清。警方也立即封鎖現場，展開全面調查。

警方指出，死者夫妻平時與長子同住，調閱監視器畫面發現，廖姓長子於17日晚間9時許清理身上血跡換衣後，神情慌張地騎乘機車離開住處，將機車棄置在三重後再搭計程車至新莊，警方已全力追查其下落。

此外，鄰居也向警方表示，近期樓上常傳出劇烈聲響，尤其在17日下午4時許，曾密集聽見敲擊地板與牆壁的聲音，當時未多加留意，如今回想起來令人不寒而慄。

警方進一步查出，廖姓長子近日疑因家產或生活瑣事與父母發生爭執，不排除因此痛下殺手。目前新北市警局刑大、蘆洲分局及相關單位已組成專案小組，並報請新北地檢署檢察官指揮偵辦，正全力追緝涉嫌「殺父害母」的嫌犯歸案，以釐清確切犯案動機與經過。

逆子棄車繼續逃逸。（圖／翻攝畫面）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

柯文哲難得和兒子吃飯！陳佩琪罕公開「父子同框照」分享兩人互動

皇帝豆是「澱粉炸彈」！配白飯吃血糖恐超標 菜販曝1烹煮禁忌

婚前照顧失智公公「把屎把尿」！ 洪詩還原真相：丈夫、大伯都很孝順