蘆洲逆子持開山刀手刃雙親後逃逸 機車坐墊下起出疑似兇刀

新北市蘆洲區昨（18日）發生雙屍命案，67歲廖姓男子及其75歲許姓妻子被發現陳屍家中客廳，2人全身均有十多處刀傷，警方到場調查，發現兒子涉有重嫌，警方昨晚發現許子犯後棄置的機車，並於車箱內發現1把開山刀。

據了解，死者的陳姓表妹於昨日多次聯繫表哥未果，前往其蘆洲中山一路住處尋人，她在門外撥打電話時，聽聞屋內傳來手機鈴聲卻無人接聽，立即請報案請警方協助。

警方到場後會同鎖匠開門，赫然發現67歲廖姓男子及75許姓妻子雙雙倒臥客廳，地面有大量血跡，經初步檢視，身上均有十多處刀傷，因此立即封鎖現場進行採證。

嫌犯棄車逃逸。翻攝畫面

警方調閱附近監視器，赫然發現2人的兒子於前天晚間9點多從該處騎機車離去，目前無法取得聯繫，警方發現嫌犯犯案後騎機車到三重，昨晚在三和路四段160巷及自強路三段110巷口發現被棄置的機車，並在車箱查獲開山刀，目前已帶回採驗。



