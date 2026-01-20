蘆洲逆子持開山刀37刀殺害雙親！ 老夫妻徒手擋刀滿手傷痕慘死

廖聰賢17日晚間持刀殺害雙親。（圖／陳柔瑜攝）

新北市蘆洲區17日晚間發生雙屍命案，67歲廖姓男子與75歲許姓妻子18日被發現陳屍租屋處，身中數10刀慘死，警方鎖定36歲獨子廖聰賢涉案，已在19日晚間於新莊逮捕廖嫌。檢警勘驗遺體發現，夫妻倆除頭部受重創，雙手滿是防禦性刀傷，疑為生前絕望徒手擋刀所致。

據了解，廖姓死者與許姓妻子生前在三重擺攤賣蔥油餅維生，每份蔥油餅要價25元，夫妻倆也藉此養大獨子廖聰賢。直到18日上午，許女妹妹等不到夫妻倆到家裡喝茶聚會，致電又連繫不上，隨即聯繫廖男的陳姓表妹前往查看，陳女聽見屋內手機鈴聲響起卻無人接聽，趕緊找來鎖匠開門，才發現夫妻倆倒臥客廳血泊中，身上多處刀傷，已無生命跡象。

廣告 廣告

警方18日下午接獲陳女報案抵達現場，經檢警初步相驗，夫妻2人共身中37刀，多處傷口深可見骨，廖男傷勢集中於後腦、左手及左手肘，約有24道刀傷，許女則是腦部遭重擊凹陷，背部、後腦及雙手也被砍了13刀。鑑識人員發現，2名死者的手部、手肘及手臂內側，有多處密集的「防禦性刀傷」，這代表夫妻倆在遇害時意識清醒，本能性舉起雙手試圖阻擋攻擊，但仍不幸身亡。

檢警鎖定失聯的兒子廖聰賢涉案，調閱監視器畫面追緝，最終在19日晚間6時於新莊體育場發現遊蕩的廖嫌，當場將他壓制逮捕，並於廖嫌棄置於三重的機車內發現開山刀凶器。

根據調查，17日晚間9時，於宮廟擔任乩身的廖姓死者剛忙完廟務到家，廖聰賢與父母發生爭吵後，便持刀狠砍雙親，並於犯案後逃逸。目前全案將依殺害直系血親尊親屬罪嫌移送法辦，相關案情仍須進一步釐清。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

我有兩個尪！她與雙胞胎同時交往共處半年 「雙夫戀」不理負評家人不反對

蘆洲蔥油餅夫妻遭亂刀砍死！36歲逆子「正面照」曝光 社會局回應了

機車怎麼載好市多披薩？她目睹「阿伯1人騎回家」驚呼：台灣人超聰明