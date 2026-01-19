蘆洲逆子殘忍弒雙親 高大成揭可能犯案過程

高大成研判，廖男應是與雙親談判財產過程中發生口角，憤而持重物重擊2人後腦，搜索財物時，父母清醒又持刀痛下殺手。(記者蔡淑媛攝)

〔記者蔡淑媛／台中報導〕新北市蘆洲區發生雙屍命案，1對賣蔥油餅夫婦67歲廖姓老翁與75歲許姓老婦，被發現身中10多刀陳屍租屋處，36歲獨子涉嫌拿開山刀砍死父母。對此，高大成研判，廖男應是與雙親談判財產過程中發生口角，憤而持重物重擊2人後腦，搜刮財物時，父母清醒又持刀痛下殺手。

夫妻倆被發現時倒臥客廳，地面上有大片血跡，已經明顯死亡，腦部重創、刀刀見骨、大量失血，廖男身上24處刀傷，後腦、雙手刀傷最多，左手肘有10多處刀傷，且刀刀見骨；廖妻則是被重物打頭，顱骨嚴重凹陷，身上共13處刀傷也都刀刀見骨，後腦、背部、左右手有10餘處刀傷，兇嫌致死意圖明顯，

老夫婦頭部重創，又被砍殺10幾20刀，高大成說，判斷攻擊順序，要看出血量，生前被敲頭或是砍殺，出血量大，死後則較少；他懷疑夫婦可能先被兒子以重物打頭昏去，醒來又被砍。

高大成指出，老夫婦雙手刀傷甚多，多處防禦性的創傷，明顯有抵抗、搏鬥跡象，而兇手是親人，覺得對方是親人、不至於殺害，才會動手抵抗，如果是陌生人就會逃跑，結果父母雙手被砍殺嚴重，相當殘忍。

高大成初步判斷，凶手是先將父母打昏，並在拿錢時，發覺父母突然清醒，才會持刀將2人殺死。他認為，一般人若只是要拿錢而已，不會痛下殺手；但廖男可能在與父母談判要錢時發生口角，持重物將2人敲暈，搜刮財物時父母突然清醒，竟持刀狠殺2人致死。

