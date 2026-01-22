蘆洲逆子殺雙親今解剖 2人身中69刀失血過多慘死

新北蘆洲一名逆子廖姓男子（36歲）18日持刀砍殺親生父母致死，案發後45小時在新莊落網，檢警會同法醫今在殯儀館複驗解剖遺體，初步驗出2人遭狠砍69刀失血過多慘死。

警方調查，廖家一家3口在蘆洲租屋家庭生活單純，廖父白天在三重擺攤賣蔥油餅，晚上還在蘆洲宮廟擔任乩身，負擔家中經濟來源，兇嫌廖聰賢則遊手好閒無固定工作，偶爾打零工及靠父母接濟。

18日中午聯繫不上廖姓夫妻，前往蘆洲住處查看無人應門，報警破門後驚見屋內遍佈血跡，2人全身刀傷倒臥客廳明顯死亡，警方循線查出兒子廖男涉有重嫌，發現他犯案後騎機車逃逸，警方於案發45小時在新莊將他逮捕到案，廖男應訊時神情冷靜毫無悔意，訊後遭法院裁定羈押。

案發當天初步相驗廖父身中24刀、母親許女13刀共37刀，母親後腦疑遭鈍器重擊，父親手臂有明顯多處防禦傷；檢警會同法醫今（22）日下午前往板橋殯儀館進行複驗解剖，法醫統計廖父全身26處刀傷、母親則身中43刀，共計廖嫌至少砍殺雙親69刀，2人死因初判失血過多出血性休克死亡，確切死因仍待解剖報告出爐。

死者家屬廖男表妹及許女妹妹等人到場，眾人神情哀戚面對媒體詢問並未表示意見，檢察官今未借提廖聰賢到場，解剖結束後家屬對複驗結果無異議，後續已將遺體發還讓家屬辦理後事。

