蘆洲逆子涉砍雙親37刀致死 法院認有逃亡之虞裁准羈押禁見
新北市蘆洲區日前發生逆倫血案震驚社會，廖姓男子17日涉砍父母37刀致死，逃逸時在新莊地區漫無目的遊走，警方動員80多名員警大街小巷搜尋，才順利逮捕，依殺害直系血親尊親屬罪嫌送辦。新北地檢署今天複訊後，依涉犯殺害直系血親尊親屬重罪，聲請羈押禁見。新北地院認定有逃亡及勾串滅證之虞，晚間裁定收押禁見。
新北市蘆洲警分局18日獲報，陳姓女子多次聯繫表哥、67歲廖姓男子未果，前往其住處並撥打電話，聽到屋內傳來手機鈴聲卻無人接聽，報警求助。警方到場找鎖匠開門後，發現廖男與其妻子、75歲許姓婦人倒臥客廳血泊中明顯死亡，兩人身上刀傷多達37處。
蘆洲分局今天召開記者會，副分局長鄭志忠說明，廖嫌17日犯案後，騎機車到三重棄車，再搭計程車到新莊，步行逃逸。警方在機車車廂內，找到開山刀一把，疑為凶刀。
經調閱監視畫面，廖嫌搭計程車到新莊下車，再以步行方式，走至新莊體育場，於體育場內及周邊的巷弄徘徊。
警方調查，死者夫婦的36歲廖姓獨子17日犯案後騎機車到三重棄車，再搭計程車到新莊步行逃逸，期間曾在體育場附近徘徊，並躲藏在體育場內工地及周圍防火巷。警方動員80名警力地毯式搜索，19日晚間在新莊地區將廖嫌逮捕到案。
據了解，死者夫婦平日開小貨車賣蔥油餅維生，獨生子廖嫌無業，主要靠父母接濟，偶爾打零工賺錢。廖嫌疑不滿父母管教已久，曾上網購買開山刀，案發日疑因向父母討新台幣5000元零用金釀衝突，確切犯案原因仍待調查。
據了解，廖嫌落網後吃睡正常，疑是因為不滿父母管教已久，曾上網購買開山刀，案發日疑因索討新台幣5000元零用錢釀口角衝突，不滿父母擬停給零用錢，要求自己去找工作。至於廖嫌為何痛下殺手，仍待警方調查釐清。
廖嫌今天下午移送新北地檢署複訊，檢察官訊後認廖嫌涉犯刑法殺害直系血親尊親屬重罪，且已有逃亡、滅證之事實，有羈押必要，向法院聲請羈押禁見。新北地方法院晚間指出，廖嫌涉犯刑法第272條殺害直系血親尊親屬罪嫌，犯罪嫌疑重大，且所涉是最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，並有逃亡及勾串滅證之虞，有羈押之必要，裁定羈押且禁止接見通信。
（責任主編：莊儱宇）
Yahoo奇摩關心您：不良行為，請勿模仿；拒絕暴力，尊重身體自主權。
※ 衛福部 24 小時保護專線： 113、113線上諮詢
※ 警政署 24 小時報案專線： 110
其他人也在看
涉亂刀砍死父母！「啃老兒」未婚生子 退伍後就沒工作都靠父母養
據了解，廖姓死者與妻子擺攤維生，平時在三重販售蔥油餅，因價格實惠、滋味可口而吸引大批死忠顧客，還一度成為當地網紅美食，是三重人「從小吃到大的好味道」。而廖姓死者夫妻2人辛苦養大廖嫌，廖嫌卻遊手好閒，退伍後就沒有固定工作，平時偶爾打零工，主要是啃老靠父母接濟...CTWANT ・ 1 天前 ・ 1
「管太嚴！36歲還被打罵」逆子揮37刀狠殺雙親 逃45小時「吃睡」靠這招
新北驚悚雙屍命案！新北市蘆洲區一對廖姓夫妻被發現陳屍住家客廳，有大量血跡，死者身中數十多處刀傷。蘆洲警分局認定，死者兒子廖男在17日晚間9點多從住家騎機車離去，手機關機，涉有重嫌。逃亡45小時之後，廖男今晚18時16分在新莊某巷弄內落網，身上除了包包等隨身物品外，還發現美工刀。太報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
嫌5千零用錢太少…蘆洲啃老男「砍死父母」！被問1事冷血反應超毛
社會中心／綜合報導新北市蘆洲近日驚傳一起震驚社會的雙屍命案！一對廖姓夫妻在住處內遭人持刀殺害，兩人全身被砍多達37刀。警方深入追查後，將目標鎖定其36歲獨子，懷疑他因返家向父母索討金錢未果，情緒失控下持開山刀對雙親痛下殺手，犯案後隨即逃離現場。廖男後來在新北市新莊區落網，初步供稱不滿父母長期嚴格管教，才會事先起意行凶。遭逮時，面對媒體追問犯案動機與是否後悔，他的冷漠反應也引發外界譁然。民視 ・ 1 天前 ・ 5
蘆洲弒雙親命案 逆子廖聰賢被檢聲押禁見
即時中心／徐子為報導新北市蘆洲區日前發生震驚社會的雙屍命案，一對廖姓夫妻，在租屋處遭人持開山刀亂砍身亡，兩人全身共被砍37刀，傷勢深可見骨。警方調查發現，36歲獨子廖聰賢疑因返家向父母要錢嫌少，情緒失控行凶，犯後棄機車、轉搭計程車逃往新莊，並徒步、公園過夜躲避追緝，手機刻意關機。警方昨（19）日晚間在新莊巷弄內將其逮捕。檢方訊後，今天以涉犯刑法「殺害直系血親尊親屬罪」，且已有逃亡、滅證事實，有羈押必要，向法院聲請羈押禁見。民視 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
美製車有望「0關稅」？楊珍妮：美方要求我全面市場開放
台美對等關稅確定降為15%，不過美製進口車的關稅尚未公布，日前有消息傳出關稅有望調降到0%，對此，行政院政務委員、經貿辦總談判代表楊珍妮今（20）日表示，美方要求我方全面市場開放，開放項目仍在協商，一旦雙方簽署協定之後，政府一定會馬上向國人完整報告。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 44
不曾網購「信箱卻出現訂單確認信」他回報狀況 170多萬全被騙走
詐騙手法不斷推陳出新，若沒有提高警覺，就容易落入詐騙集團的陷阱，內政部警政署呼籲，收到信件務必確認發信者郵件地址是否正確，避免誤連結假網站；遇到可疑信件，並要求操作驗證等，全都是詐騙，千萬不要理會；不要在不明網站上輕易輸入個人資訊、信用卡號、銀行帳戶號碼。Yahoo綜合報導 ・ 11 小時前 ・ 99
蘆洲逆子37刀狠弒雙親 「晚上睡工地、白天逛公園」逃2天落網
據了解，廖姓死者與妻子擺攤維生，平時在三重販售蔥油餅，因價格實惠、滋味可口而吸引大批死忠顧客，並靠擺攤養大獨生子，廖男卻於17日晚間先後殺害2名死者，並於當日晚間逃逸。廖嫌先是騎機車到三重，棄車後搭計程車到新莊運動園區附近，發現園區內景觀樓正在施工，於工地過...CTWANT ・ 1 天前 ・ 發表留言
快訊／老夫妻遭逆子殺害！生前「辛勤賣蔥油餅」畫面曝
快訊／老夫妻遭逆子殺害！生前「辛勤賣蔥油餅」畫面曝EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
彈劾案明全院委員會 賴清德不赴立院說明
國民黨與民眾黨立法院黨團規劃兩度邀請賴清德赴立院說明，時間分別訂於1月21日、22日，以及5月13日、14日的全院委員會。明天將舉行第一次全院委員會，依照原本規劃，將由藍、綠黨團各推派15人、民眾黨團推派2人進行詢問，每人詢答時間為15分鐘，賴清德將進行15分鐘說明。然而...CTWANT ・ 2 小時前 ・ 172
十多歲童疑染微小病毒B19不治 疾管署籲三類高風險注意
台中10多歲女童疑染微小病毒B19引發急性心肌炎不治。疾管署防疫醫師林詠青說明，多數人感染後症狀輕微，但有血液疾病、免疫低下者及孕婦屬重症高風險族群，如併發心肌炎，致死率達3成 ，且病程快速。Yahoo即時新聞 ・ 4 小時前 ・ 15
蘆洲36歲逆子討錢遭拒狠弒雙親！檢聲請羈押禁見
36歲廖姓男子疑因向父母討錢遭拒，持刀殺害在蘆洲賣蔥油餅維生的雙親後逃逸，新北地檢署複訊後，以廖男涉嫌殺害直系血親尊親屬重罪，且有逃亡、滅證之虞，向新北地方法院聲請羈押禁見。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
收銀行異常交易通知以為被盜刷！ 他急按「取消交易」傻眼：這封郵件才是詐騙
這名網友在Threads發文表示，他某天收到一封電子郵件，標題寫著「偵測到異常交易通知」，發現是銀行提醒他剛才刷了9830元，但他回想近期並沒有大筆消費，懷疑遭到盜刷，因此直接按下郵件下方的「取消交易」按鈕。原PO提到，他依照指示輸入電話、卡號等資訊，隨即收到簡訊通知...CTWANT ・ 12 小時前 ・ 1
林宸佑共諜案北檢2度聲請搜索票 因這原因未過換橋檢接手
中天記者林宸佑捲入共諜案，1月17日遭橋頭地院裁定羈押禁見。今(1/20)日《FTNN 新聞網》獨家報導，原本調查局報請北檢指揮，但北檢2度聲請搜索票失利，最後由橋檢出招才奏捷。對此，北檢晚間發布新聞表示，因法院認為「本案無管轄權」而未核准，媒體報導與事實不符。太報 ・ 1 小時前 ・ 9
瘋砍父母如剁肉餡！逆子還原弒親如「說故事」超冷血 親友怒轟「畜生」
震驚全國的新北市蘆洲的蔥油餅老夫妻命案，竟然是36歲啃老逆子痛下殺手，犯下殘忍殺害雙親的36歲廖姓男子，逃亡45小時之後在新莊落網。他向警方講述案情時，稱早就有想法要殺了雙親，甚至在還原過程時，講述用開山刀瘋砍父母的過程，宛如是在「說故事」，語氣平靜讓人感到可怕。另外，親友們對於廖男行徑氣憤不已，移送時狂敲廖男搭乘之偵防車，怒嗆「畜生」！太報 ・ 3 小時前 ・ 1
明至周四全台濕冷 大陸冷氣團來襲 北部低溫下探10℃
中央氣象署發布低溫特報，今晚至明天竹苗以北等7縣市，防持續攝氏10度或以下低溫。最新天 氣預報指出，這波大陸冷團來襲，明天至22日前全天濕冷，最冷時間點為明晚至22日清晨，北部、西半部和宜蘭低溫下探攝氏10度。Yahoo即時新聞 ・ 2 小時前 ・ 4
真的不是你太懶…是快燒乾了！ 醫揭10大「職業倦怠」身心求救訊號
「明明沒有發生什麼大事，卻每天都覺得好累。」、「是不是我抗壓性太差？」這樣的自我懷疑，正悄悄成為許多人的內心獨白。精神科門診中，越來越多人不是因為單一事件崩潰，而是長期撐著、撐到某一天突然發現自己再也提不起勁。而這些人往往能力不差、責任感強，過去也被認為「很能扛」，卻在不知不覺中耗盡了身心資源。聯合新聞網 ・ 5 小時前 ・ 9
2026大選》民進黨湧現鄭麗君勸進潮 其實她私下推薦「一男一女」出戰北市長
行政院副院長鄭麗君順利完成台美關稅談判而載譽歸國，也因此獲得各界勸進參戰台北市長信傳媒 ・ 9 小時前 ・ 42
認國民黨恐難攻下高雄！陳揮文曝柯志恩最大阻礙：因「這事」陷苦戰
隨著民進黨拍板由立委賴瑞隆出線，對決國民黨立委柯志恩，本就備受關注的高雄市長之爭正式拉開帷幕；《ETtoday民調雲》最新民調顯示，柯志恩以44.0％支持度領先37.7%的賴瑞隆6.3個百分點，令藍營支持者大為振奮，但資深媒體人陳揮文仍坦言「哪有可能好選」，斷言柯志恩將面對的必定是場苦戰。「這哪有可能好選」，陳揮文在《新聞大白話》節目中指出，2022年的高雄......風傳媒 ・ 2 小時前 ・ 40
俄堪察加半島60年最大暴風雪 居民路邊開心滑雪
俄羅斯遠東地區堪察加半島，近日遭受冬季風暴吹襲，當地遭遇60年來的最大降雪。根據氣象站資料，1月部分地區降雪量已經超過2公尺。居民在社群平台分享的影片，可以看到大雪淹沒房屋大門，民眾必須翻過如小山高的...華視 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
太子集團32輛超級豪車法拍！2/25警專見客
堪稱近幾年最受矚目的豪車法拍場子！太子集團名下的32輛超級豪車，將被行政執行署於2月25日，在警察專科學校進行，原始總價值難以估計，但超級豪車竟然有「法拍價」，預料屆時將有大量多金車迷入場瘋搶標。中天新聞網 ・ 11 小時前 ・ 2