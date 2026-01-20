蘆洲逆子涉砍雙親37刀致死 警方動員80人逮捕 檢方聲押禁見
新北市蘆洲區日前發生逆倫血案震驚社會，廖姓男子17日涉砍父母37刀致死，逃逸時在新莊地區漫無目的遊走，警方動員80多名員警大街小巷搜尋，才順利逮捕，依殺害直系血親尊親屬罪嫌送辦。新北地檢署今天複訊後，依涉犯殺害直系血親尊親屬重罪，向法院聲請羈押禁見。
新北市蘆洲警分局18日獲報，陳姓女子多次聯繫表哥、67歲廖姓男子未果，前往其住處並撥打電話，聽到屋內傳來手機鈴聲卻無人接聽，報警求助。警方到場找鎖匠開門後，發現廖男與其妻子、75歲許姓婦人倒臥客廳血泊中明顯死亡，兩人身上刀傷多達37處。
蘆洲分局今天召開記者會，副分局長鄭志忠說明，廖嫌17日犯案後，騎機車到三重棄車，再搭計程車到新莊，步行逃逸。警方在機車車廂內，找到開山刀一把，疑為凶刀。
經調閱監視畫面，廖嫌搭計程車到新莊下車，再以步行方式，走至新莊體育場，於體育場內及周邊的巷弄徘徊。
警方調查，死者夫婦的36歲廖姓獨子17日犯案後騎機車到三重棄車，再搭計程車到新莊步行逃逸，期間曾在體育場附近徘徊，並躲藏在體育場內工地及周圍防火巷。警方動員80名警力地毯式搜索，19日晚間在新莊地區將廖嫌逮捕到案。
據了解，死者夫婦平日開小貨車賣蔥油餅維生，獨生子廖嫌無業，主要靠父母接濟，偶爾打零工賺錢。廖嫌疑不滿父母管教已久，曾上網購買開山刀，案發日疑因向父母討新台幣5000元零用金釀衝突，確切犯案原因仍待調查。
據了解，廖嫌落網後吃睡正常，疑是因為不滿父母管教已久，曾上網購買開山刀，案發日疑因索討新台幣5000元零用錢釀口角衝突，不滿父母擬停給零用錢，要求自己去找工作。至於廖嫌為何痛下殺手，仍待警方調查釐清。
廖嫌今天下午移送新北地檢署複訊，檢察官訊後認廖嫌涉犯刑法殺害直系血親尊親屬重罪，且已有逃亡、滅證之事實，有羈押必要，向法院聲請羈押禁見。
（責任主編：莊儱宇）
Yahoo奇摩關心您：不良行為，請勿模仿；拒絕暴力，尊重身體自主權。
※ 衛福部 24 小時保護專線： 113、113線上諮詢
※ 警政署 24 小時報案專線： 110
