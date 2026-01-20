蘆洲逆子涉37刀砍死父母 檢方聲押禁見

新北蘆洲36歲廖姓男子長期「啃老」，疑似因為覺得爸媽給的零用錢太少，便在17日持開山刀將父母砍死，警方將他逮捕後移送地檢。而今（20）日新北檢方訊後，認定廖男涉犯刑法殺害直系血親尊親屬之重罪，有逃亡、滅證事實，向法院聲請羈押禁見。

根據警方調查，兇嫌廖男是在17日晚間持刀在住處狂砍雙親37刀後，騎機車往三重方向逃逸，隨後將機車停放在三重市區，並把兇刀丟棄在車廂置物箱內，再搭乘計程車前往新莊市區，期間數度變裝、換路線設斷點，最後於19日晚間被逮。

據了解，廖男是家中獨生子，平時遊手好閒、在家啃老，落網後還辯稱是爸媽管教太嚴，嫌棄每個月只給5000元零用錢。事實上老夫妻平時開小貨車賣蔥油餅，是三重知名銅板美食，兩人努力工作過生活，辛苦把兒子拉拔長大，沒想到慘遭親生兒子殺害。

