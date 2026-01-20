即時中心／潘柏廷、黃彥翔報導

新北市蘆洲區一名37歲廖姓男子，疑似不滿每月零用錢太少，涉嫌本（1）月17日持刀在住宅狂砍父母37刀，導致2人倒臥血泊傷重不治；警方18日獲報後立即鎖定犯嫌，昨（19）日晚間在新莊將其上銬逮捕，並移送至蘆洲分局偵辦。歷經警方偵訊後，全案依殺害直系血親罪嫌移送至新北地檢署複訊。值得注意的是，當嫌犯搭車準備前往地檢署時，就有受害家屬狂敲打車窗罵對方「畜生」，相關畫面也隨之曝光。

回顧整起案件，凶嫌與賣蔥油餅維生的67歲廖姓父親、75歲許姓母親同住，由於對方疑似不滿每月零用錢太少，竟在17日直接持30公分的長刀殺害兩人，且夫妻倆共身中37刀；事後犯嫌還變裝逃逸至三重，最後在新莊街頭漫無目的的閒晃。

警方18日獲報命案後立即擴大搜索，並調閱數百隻監視器，最終在新莊遇到犯嫌，並將對方上銬逮捕帶回蘆洲分局偵訊；經警方偵辦後，全案依殺害直系血親罪嫌移送至新北地檢署複訊。

廖姓犯嫌搭車準備移送新北地檢署。（圖／民視新聞）

不過，當犯嫌搭車前往新北地檢署複訊前，除記者拍攝外，一名受害家屬則怒敲車窗大喊「畜生」、「出來啦」，旁邊更有人喊著「垃圾」，相關畫面也隨之曝光。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：快新聞／蘆洲逆子狂砍父母37刀！移送地檢署家屬狂敲車窗怒嗆「畜生」

