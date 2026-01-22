蘆洲逆子狠弒雙親落網鬼話連篇 檢警緝凶揭謊全紀錄

蘆洲逆子廖聰賢為5000元犯下逆倫血案。呂健豪攝

新北市蘆洲區中山一路某民宅，日前傳出命案，廖氏夫妻被發現陳屍自家客廳，現場殘留大量血跡，遺體身中多處刀傷，警方追查發現2人36歲獨子廖聰賢涉有重嫌，專案小組抽絲剝繭，於案發後2天將廖嫌逮捕到案，他聲稱為5000元零用金痛下殺手，還稱母親給錢「親不甘情不願」，且在案發前即網購兇刀，顯見預謀犯案。《鏡報》整理案情時間軸懶人包，一次看清楚。

犯案前網購兇刀 案發當天鄰居曾聞爭吵

1月14至15日間，廖嫌花了1千多元上網路購入開山刀。廖嫌原供稱就是買來犯案用，後來改稱近期曾遭母親持刀劃傷臉頰，刀械是買來防身，最後二度改口，坦承買刀即為弒親之用。

1月17日晚間9點07分，67歲死者廖男從幫人問事的神壇返家，不久後對門鄰居、房東子女曾聽聞廖家傳出激烈爭吵、敲打以及有人哀嚎的聲音，但當下並未報案，警方事後研判，當下2人已經遇害。

廖聰賢以開山刀狠砍父母37刀弒親。翻攝畫面

不到半小時屠雙親 犯後換血衣、洗兇刀

晚間9點31分，監視器拍到，死者夫妻2人的36歲獨子廖聰賢從住家離開，並騎乘機車前往三重。從廖父返家到廖嫌離家，短短不到半小時，這段時間他不僅殺害雙親，還在犯後換掉血衣並清洗兇刀上的血跡。

晚間9點40分，廖聰賢將機車騎到三重三和路四段160巷及自強路三段110巷口旁的機車停車格停放，隨後步行離開，不久後搭乘計程車離開，最後在新莊思源路與中原路口下車，並徒步約1公里抵達新莊體育館周邊，此後2天都在附近藏匿、步行活動。

蘆洲逆子弒雙親最後身影曝光。翻攝畫面

夫妻意外失聯 警破門驚見滿地血

1月18日中午12點49分，警方接獲許姓婦人妹妹報案，從早上10點就聯絡不到姊姊，因姊姊及姊夫每週日都會固定到家中茶敘，但當天卻意外失聯；廖男陳姓表妹也打電話報案，稱在表哥住處門口撥打手機，聽見手機鈴響卻無人接聽，請警方協助。

警方會同里長、鎖匠到場開門後，赫然發現夫妻2人倒臥血泊、陳屍客廳地板，立即通知鑑識人員到場採證，現場殘留大量血跡，鑑識人員幾乎無落腳之處，最後確認2人遺體有十多處刀傷，研判為兇殺案。

警方立即封鎖現場，調閱周邊監視器畫面，發現2人獨子廖聰賢前一晚離開著家後即失聯，涉有重嫌。警方隨即成立專案小組展開追查。

晚間8時左右，警方根據監視器畫面，追查至三重，發現廖嫌棄至於路邊停車格的機車，並在機車當中發現開山刀，懷疑即為兇刀。

警方尋獲廖聰賢機車。翻攝畫面

逃2天躲暗巷、樓梯間睡工地

1月19日晚間6點15分，新莊分局新莊派出所副所長陳鴻智與同仁在新泰路216巷周邊巡邏時，意外發現廖聰賢，立即通報警力支援，現場將他壓制逮捕，並從身上尋獲美工刀、尖嘴鉗等物品，身上現金僅剩587元。

廖嫌落網後，坦承為了5000元零用錢問題，狠心殺害雙親，還供從小遭父母嚴格管教、打罵，家庭關係長期不睦，逃亡2天都在新莊體育館一帶活動，晚間夜宿工地。

廖嫌落網時身上還被查獲美工刀。翻攝畫面

情緒平穩如說故事 家屬攔車怒嗆垃圾、畜生

1月20日，警方完成廖聰賢筆錄，他坦承所有犯行，承辦人員描述，他應訊時情緒穩定，「像在說故事一樣」。也坦承犯案前即購入兇刀，並因母親行動不便，因此規劃先對父親下手在殺母親，顯見與預謀及計畫性犯案。

下午2點多，警方結束偵訊，要將廖聰賢移送新北地檢署，不過有憤怒的家長等在警局，警車一開出車道，立即衝上前拍打車窗，怒嗆廖嫌「垃圾」、「畜生」、「殺害父母是對的嗎？」

下午5點21分，檢方認廖聰賢涉犯刑法殺人罪之殺害直系血親尊親屬重罪，且已有逃亡、滅證之事實，有羈押必要，向法院聲請羈押禁見；新北地院訊問後，晚間9點14分裁准。

1月22日下午3點，檢警解剖2人遺體，釐清確切死因及致命傷。

家屬憤怒攔車怒罵廖嫌畜生。翻攝畫面

小貨車蔥油美味獲好評 網友不捨

死者廖姓夫妻生活單純，平日會駕駛小貨車前往三重販售，因為便宜、美味，加上已經經營超過35年，是當地相當有名，更是許多在地人從小吃到大的好味道，更從獲美食粉專、YouTuber採訪。

夫妻2人遇害消息曝光後，許多網友表達不捨，紛紛到Google Maps上的店家評論留言表達哀悼，而店家的營業時間也被改為「永久停業」。

蘆洲雙屍命案的死者廖氏夫妻慘遭獨子殺害，許多網友表達不捨。翻攝Google Maps

死者夫當乩童助問事 40多歲求神才得子竟遭劫

死者夫妻除了賣蔥油外，死者夫也與表妹在蘆洲開設神壇，並擔任乩童，每週二、四、六晚間協助民眾問世，指點迷津，遇害當天晚間即是從神壇返家，而死者婦人直到40多歲求神拜佛才得子，沒想到卻遭這個獨子殺害。

死者姪子痛批廖嫌，平常好吃懶做，從沒見過他幫父母般麵粉，也不去神壇幫忙，從20多歲開始就常跟母親伸手要錢，因為伯母40多歲才得子，對獨子過於寵愛，每個月從母親手中拿到的錢大概3、4萬，絕對不止他聲稱的5000元而已，痛罵他根本是來「討債的」。

蘆洲雙屍命案，死者廖父生前除賣蔥油餅也在宮廟擔任乩童幫民眾問事。翻攝畫面

一屋租三代長住30年 佛心房東嘆養兒不孝

死者夫妻與嫌犯居住的地點，是向房東承租，且是從死者父親開始就租住在該處，已經超過30年，房東也因為是老租客，每月1萬元房租從未漲價，死者姪子也感概，夫妻2人都很老實，待人和善，但卻因為兒子，到了一把年紀還在租房子，因為1分蔥油餅才賣25元，辛苦賺來的錢都被孩子揮霍光了。

蘆洲發生疑似逆子弒親命案。呂建豪攝



