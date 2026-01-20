蘆洲逆子狠心砍死父母 律師解析「是否會判死刑」

新北市蘆洲區日前發生逆倫血案震驚社會，36歲廖姓男子長期啃老，疑因認為父母給的零用錢太少，於17日持開山刀將父母砍死，警方將他逮捕後移送地檢。今（20）日，新北地檢訊後認定廖男涉犯刑法「殺害直系血親尊親屬罪」之重罪，並有逃亡及滅證等事實，向法院聲請羈押禁見。針對此案，律師蘇家宏指出，此種弒親的犯罪將由國民法官審理，量處最重死刑的結果是可以預期的。

蘇家宏今（20）日在臉書撰文表示，任何人都不能剝奪他人生命，所以刑法用最高的「規格」（最重的刑度，死刑）來保護生命權，讓人不要犯罪，因為會付出最重的代價。對於自己的父母或祖父母（直系血親尊親屬）的生命權也特別明文保護，《刑法》第272條「殺害直系血親尊親屬罪」加重其刑2分之1，死刑雖然無法再加重，但是最輕的刑度就變成15年以上起跳，讓子孫不要任意犯這嚴重的罪行。目前，此種弒親的犯罪將由國民法官審理，量處最重死刑的結果是可以預期的。

針對蘆洲逆子弒親案，蘇家宏指出，殺害父母的嫌犯是一個獨子也是「毒子」，吸毒會讓人無法自拔。有人吸毒暴斃，有人吸毒駕車奪人性命，更有人吸毒喪失理智，不知道自己犯下濤天大錯。他提醒，千萬別去吸毒，吸毒會讓自己的腦袋壞掉，如果有朋友或孩子吸毒，千萬要阻止他，用盡方法帶他去戒毒村戒毒，如果真的戒不掉，寧可舉報他，讓法律強制他「勒戒」，雖然有吸毒前科也比起整個人生毀掉還好。

成年子女有自理責任 蘇家宏：不能把 父母親當提款機 ​



「父母扶養子女的責任只到18歲。」蘇家宏提到，在2023年1月1日起，18歲就是成年人了，在法律上，成年是指有完全行為能力的人，能獨立負責自己照顧自己。父母的扶養義務只到18歲成年，除非受扶養者「不能維持生活」而且「沒有謀生能力」。

蘇嘉宏表示，對於36歲、身心健全的成年子女，就算他口袋裡沒錢，他具備「謀生能力」（就算現在沒有工作），父母完全可以拒絕給予金錢支援，成年人要自己想辦法找工作。父母沒有義務養好手好腳的成年人，子女不能把父母親當提款機，更不能啃老，因為沒有法律上的權利。

成年子女動手 父母可依法申請保護令​



蘇家宏更提到，如果子女敢對父母親動手，父母要依《家暴法》申請保護令，要求其搬離家中、禁止索要錢財的騷擾行為，更可以向法官聲請一些必要措施，例如：子女有精神病，可以強制就醫。子女有吸毒，強制他戒毒。很多案例中，父母以為不要張揚給外人知道，或認為不要用法律比較好，對於孩子的家暴採取隱忍，但隱忍並不是幫助孩子。

蘇家宏直言，當成年子女住在家中不願出去工作，只想當一個躺平族，同時間也陪陪父母，只要家中平安和樂，並沒有不好。 但是，如果子女在家啃老，沒有對父母親抱著感恩的心，更有家暴狀況，父母親有權利把啃老族趕出家門，父母並沒有讓子女同住的義務。 其實，大部分的人都希望孩子都能夠獨立，不然，當作父母的忘記呼吸之後，子女沒有獨立生活的能力，父母也會難過，如果父母親覺得子女「應該要獨立」了，就可以勇敢要他搬出去獨立，這才是真愛。

對於上述這起案件，蘇家宏感嘆，「我們無法回到昨天去阻止悲劇，但我們仍要向前，把這份沉痛的遺憾，化為保護自己、保護家人的力量。」

