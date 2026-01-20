蘆洲逆子狠殺父母！身上僅剩587元 逃亡變裝畫面曝光

36歲廖姓男子。（圖／東森新聞）





新北市蘆洲區發生駭人聽聞的獨子弒親案。36歲廖姓男子廖聰賢涉嫌於17日晚間持刀殺害年邁雙親後逃逸。警方隨即組成專案小組，調閱數百支監視器追查，發現廖嫌棄車、變裝並關閉手機意圖規避追緝。

歷經約48小時追蹤，警方最終於19日下午在新莊區新泰路將廖嫌逮捕歸案。全案依殺害直系血親尊親屬罪移送偵辦。

不滿傳統管教預謀殺親

根據調查，廖聰賢長期與父母同住，無穩定工作且沉溺於網路及手機遊戲，為典型的「啃老族」，過去曾有三級毒品裁罰紀錄。

案發當日廖嫌才向父母領取5000元零用錢，卻疑似因長期不滿父母思想傳統、管教過於嚴格，竟預謀準備刀械。鄰居指出，受害夫妻為人客氣，但廖嫌脾氣火爆，曾因停車位問題與鄰居發生口角。

逃亡時間線全曝光

警方調閱監視器，完整還原廖嫌的逃亡軌跡

17日21時30分 ：廖嫌穿藍色外套離開蘆洲現場，騎機車至三重棄車。

17日22時許 ：搭乘計程車經過三重，將兇刀棄置於機車置物箱。

18日06時00分 ：出現在新莊體育場。

18日06時32分 ：徒步經過超商。

18日09時30分 ：於新莊體育場公園徘徊。

18日11時30分 ：穿梭於新莊巷弄，監視器拍到他口罩未戴好、神情從容，甚至止步幫右腳抓癢。

18日21時32分：入夜後仍持續在巷弄內徒步。

頻繁更換外套變裝躲避！身上僅剩587元

廖嫌逃亡期間全程將手機關機，且未入住旅館，多半在公園及大街小巷漫無目的遊蕩。警方發現其後背包內藏有多件衣服，17日犯案後原本穿著藍色外套，至18日已變裝為灰色外套。

19日下午，專案小組員警在新莊新泰路發現目標，當時天空正下著雨，廖嫌撐著雨傘見警方喝斥隨即舉雙手趴地就擒，過程中未發一語。

落網僅供稱管教太嚴！警方今啟動筆錄還原真相

廖嫌落網時隨身背著包包與電腦包，身上僅剩587元。被帶回分局時，廖嫌初步表示因父母「管教太嚴格」才痛下殺手，但鄰居表示曾多次聽聞其向父母索討金錢。

由於逮捕時間已入夜，依法停止夜間偵訊，警方今日（20日）將正式製作筆錄，以釐清確切犯罪動機與案發全貌。

