蘆洲逆子狠砍雙親10多刀 換血衣、洗完兇刀才逃亡

巷口監視器拍到廖姓老翁提著晚餐進家門的最後身影。

北市蘆洲區中山一路發生震驚社會的雙屍命案，一對經營蔥油餅攤車的廖姓夫妻被發現慘死家中，身上各有10多處刀傷。警方調閱屋內監視器赫然發現，36歲的獨子廖男於17日晚間持刀猛砍父母，直至兩人倒臥血泊，隨後廖嫌竟冷靜清理血跡並更換血衣才離家。根據巷口監視器畫面，廖姓老翁於17日晚間9時07分提著晚餐返家，未料24分鐘後，9時31分廖子就倉皇離家，騎機車逃往三重方向。

經鑑識初步清查，兩名死者身中十多刀，傷勢集中在致命要害，顯見凶手下手極為殘暴。附近鄰居表示，廖家夫婦經營蔥油餅餐車為業，生意很好，夫婦倆平時待人和善，沒有得罪人，廖家兒子看起來也沒有太大異狀，就是很平凡的一家人，沒想到會發生如此駭人聽聞的弒親命案。

廣告 廣告

廖家外面巷口監視器清楚錄下，廖姓老翁在17日晚間9時07分，提著一袋食物返家，未料24分鐘後，9時31分廖子就離家出現在巷口監視器畫面上，騎上自己的機車逃往三重方向。

被懷疑弒親的廖姓逆子，在逃亡過程中將機車棄置在三重區自強路與三和路口，隨後轉搭計程車前往新莊。警方在廖嫌棄置的機車車廂中，起獲一把疑似犯案用的開山刀，雖然刀刃經過清洗無明顯血跡，但仍被列為關鍵證物。

目前檢警初步研判死因為失血過多，廖嫌極有可能已搭車前往南部躲避，警方正全力追緝中。

據了解，這起弒親命案是由於死者的表妹陳姓女子發現，陳女自昨天上午起多次撥打廖姓表哥的手機，均無人接聽，她為此趕往蘆洲住處察看，在門外打表哥手機，只聽到屋內手機狂響，卻無人接聽或應們門，趕緊向轄區警方求援破門查看，才驚覺２人倒臥血泊。



回到原文

更多鏡報報導

獨家／校長賣假學歷重判88年！ 檢拿20年嫩照通緝淪笑柄...最新老態身影曝光

醫材商闖手術室代刀新影片流出 中榮重懲3醫：即日起「停刀」並拔官

寶特瓶敲臀掉工作！德州儀器作業員涉性騷「被請辭」 反告公司求償慘變法院認證

教官Rain來了！鷹眼鎖定男歌迷「沒跳」 小巨蛋唱一半突切歌