蘆洲逆子疑「不爽零用錢給得不情願」刀殺雙親！她痛心喊話家長：別沒苦硬吃

蘆洲一對廖氏夫妻慘遭獨子殺害。圖／翻攝自Google Maps

新北市蘆洲區17日發生一起殘忍弒親命案，現年36歲的廖聰賢持刀殺害雙親後逃逸，導致67歲廖姓父親、75歲許姓母親陳屍住家客廳，2人身上共有37處刀傷、傷勢深可見骨，廖聰賢則在19日晚間6時許於新莊棒球場附近落網，犯案動機疑似不滿父母零用錢「給得不情不願」而痛下毒手，全案始末仍待調查釐清。對此，藝人楊皓如也向為人父母者喊話：「請不要再溺愛、容許下一代的軟爛！也不需要沒苦硬吃，只為了留財產給孩子！」

對於這起震驚全台的弒親命案，藝人楊皓如19日在臉書上發文引述新聞內容指出，兇嫌廖聰賢平常喜歡玩電腦遊戲，疑似是個沒有工作的啃老族，雖然沒有結婚但有個兒子，平時也不是他負責照顧兒子，還在2015年因持有三級毒品遭裁罰。對此，楊皓如也向所有家長喊話表示，人生在世該做的，其實是把自己這輩子好好過完：「保持健康、持續學習、心靈富足；該花就花、該用就用、該享受享受！」

廣告 廣告

楊皓如也引述心理學家阿德勒（Alfred Adler）的「課題分離」，即區分「自己的課題」與「他人的課題」，並只為自己負責，關鍵判斷標準是「最終的後果由誰承擔」。楊皓如以此直言，只有自己能為自己的人生負責：「從張文的父母下跪道歉、到蔥油餅夫妻忙碌一生卻慘遭殺害，上一輩為了這些禍害付出代價、受到指責，不值得，也讓人非常痛心！」

蘆洲雙屍命案，廖男殺死父母後騎車逃逸畫面曝光。翻攝畫面

蘆洲逆子弒殺雙親始末

這起命案要發生在17日晚間9時左右，鄰居指稱曾聽見廖家傳出激烈爭吵聲，期間夾雜敲打聲與哀嚎聲響，且在隔日中午因遲遲聯絡不上夫妻倆，廖男表妹前往住處查看後，致電也無人接聽，便報警求助。警方破門而入後，發現屋內夫妻陳屍於倒臥血泊之中，身有多處刀傷，警方隨即調閱監視器畫面，發現夫妻倆的獨子廖聰賢涉有重嫌。

監視器畫面顯示，廖聰賢案發當晚約9時30分出門後騎車前往三重方向，將機車棄置路邊後再改搭計程車逃往新莊方向，警方前往機車棄置地點搜尋後，從車廂內查獲一把疑為凶器的開山刀，隨即成立專案小組擴大追緝。警方持續比對監視器，新莊派出所副所長陳鴻智18日晚間6時15分許於新泰路一帶巡邏時，發現行跡可疑的廖聰賢，立刻通報支援警力將人逮捕，還從廖聰賢身上找到美工刀、螺絲起子、尖嘴鉗等物，後續將其押解回蘆洲分局偵辦。

蘆洲雙屍命案嫌犯廖聰賢在新莊落網。翻攝畫面

據了解，廖聰賢自稱從小就被父母嚴格管教與打罵，家庭關係長期失和，對雙親不滿已累積多年，長期沉迷電玩、無業在家的他17日晚間，疑因向父母索討5000元零用錢時，認為父母給錢「心不甘情不願」，最後犯下持刀弒親血案。不僅如此，廖聰賢還坦承，由於母親行動不便，他是刻意等到父親回家後先將其殺害，再對母親下手；但警方認為廖聰賢說詞仍有疑點，詳細犯案動機與經過仍待調查釐清。



回到原文

更多鏡報報導

遭啃老女兒家暴、妻病逝「連喪禮都不來」！台中父心寒「趕她出家門」法院這麼判

蘆洲雙屍案死者生前擺攤畫面曝 Google Maps已變「永久歇業」

蘆洲逆子屠雙親！客廳滿地鮮血無處站立 老母頭顱凹陷死狀極慘

蘆洲逆子狠砍雙親10多刀 換血衣、洗完兇刀才逃亡