蘆洲逆子砍殺父母！親友捶車怒吼：畜生、垃圾 兇手摀臉不敢面對

社會中心／陳韋劭報導

死者親友敲打車窗向兇嫌怒吼「畜生、出來啦、垃圾！」。（圖／翻攝畫面）

新北蘆洲區17日發生駭人弒親血案，男子廖聰賢（36歲）不滿父母親每個月僅給他5000元零花錢，雙方發生爭執，廖男遂持開山刀砍殺雙親致死。廖男昨天在新莊落網，警方今天（20日）依殺害直系血親尊親屬罪移送，死者親友情緒激動，欲動手教訓坐在警車內的兇嫌，因車門緊閉無法如願，只能不斷向兇嫌怒吼「畜生、出來啦、垃圾！」，廖嫌在車內雙手摀臉，不敢面對親友。

廖聰賢平日無業，偶爾打零工維生，其父母平時則以販賣蔥油餅為業，廖因缺錢花用常與父母要錢。事發當天，廖男不滿父母每月只給5千元的零花錢，因此向母親抱怨，結果又與父親發生口角衝突，便拿出預藏開山刀先砍殺父親後再殺死母親。

死者夫妻每週日原本都會與親友聚會，18日當天卻遲遲未現身，親友致電都聯繫不上人，擔心2人發生意外到死者住處查看，撥打對方手機門內傳出鈴聲卻無人應門，找來鎖匠開門後，赫然發現夫妻全身是血慘死在客廳。

兇嫌聽聞親友怒吼受驚嚇。（圖／翻攝畫面）

廖嫌在車內雙手摀臉，不敢面對親友。（圖／翻攝畫面）

警方調查，廖姓死者17日晚間9點返回住處後未再出門，而死者的兒子廖聰賢於晚間9點31分下樓騎車離開，且無法取得聯繫，因此鎖定他涉有重嫌。廖姓男子（67歲）與許姓妻子（75歲）身上總共有37處刀傷，初判遇害時間為17日晚間，夫妻倆手部皆有嚴重的防禦性刀傷，顯示生前曾絕望地徒手抵擋逆子的瘋狂砍殺。

廖男犯案後逃離現場，第一天藏匿在新莊體育館附近工地，第二天在周邊四處遊蕩，19日晚間6時許，新莊分局巡邏警員在新莊新泰路發現逃逸的廖嫌，隨即將他逮捕歸案，廖男當時身上僅剩587元，員警另起獲血衣、美工刀等證物。

廖男落網後辯稱因不滿父母長期嚴格管教而犯案，今年更提出要斷絕金援，要錢時有時不想給他，才會預謀犯案痛下殺手，兇刀是兩個禮拜前在網路買的，自稱當時「先殺父親再殺母親」。

