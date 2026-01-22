蘆洲逆子砍雙親37刀！「廢死」遭轟：假仁假義

社會中心／李筱舲報導



新北市蘆洲區17日發生駭人的弒親命案。36歲廖姓男子因長期失業啃老，嫌棄父母每月5000元的零用錢太少且沒按時給予，竟持開山刀對年邁雙親揮砍37刀，導致父母倒臥血泊慘死。隨著命案曝光，「台灣廢除死刑推動聯盟」的社群平台也被大量網友留言怒批，廢死議題再度掀起熱議。





蘆洲逆子「狂砍雙親37刀」奪命！「廢死聯盟」貼文遭網轟：抓回去自己養

新北市蘆洲區17日發生駭人的弒親命案，廖姓凶嫌目前已被新北地方法院裁定羈押禁見。（圖／民視資料照）





蔥油餅老夫妻辛勤拉拔！逆子不滿「5000元零用錢」狠砍雙親37刀



據悉，廖嫌父母平時靠賣蔥油餅維生，辛勤拉拔兒子長大，不料竟遭逆子毒手。廖嫌行凶後逃亡45小時始落網，在偵訊過程中冷血程度令人髮指。檢警調查發現，廖嫌因覺得父母每月給的5000元零用錢太少，於17日持開山刀向母親討錢，要錢未果便起殺機，朝雙親揮砍37刀。廖嫌落網後表現異常冷靜且毫無悔意，描述行凶過程語氣平淡。新北地方法院認其涉犯重罪且有逃亡、滅證之虞，已裁定羈押禁見。此案件震撼社會，也再度引發大眾對於重大暴力犯罪刑罰制度的強烈關注。

廣告 廣告

蘆洲逆子「狂砍雙親37刀」奪命！「廢死聯盟」貼文遭網轟：抓回去自己養

隨命案曝光，「廢死聯盟」於臉書粉專近期發布的貼文也遭網友留言撻伐。（圖／翻攝自臉書粉專《台灣廢死聯盟》）

弒親慘案撞上廢死講座！網友痛批「假仁假義」廢死議題再掀輿論戰火





命案曝光後，「廢死聯盟」於臉書粉專發布書展講座訊息，探討關於「終身監禁不得假釋」相關議題的貼文，遭網友留言撻伐，怒批：「你們為什麼整天糟蹋、折磨被害者家屬？那些吸毒仔、啃老族、脆弱家庭在出事前，你們幫助過他們嗎？為什麼事後才假仁假義的捍衛他們的人權？」、「原諒是上帝的責任，法律的職責是送他們去見上帝…你們憑甚麼慷受害家屬之慨？來完成你們的理想？」還有網友直言：「這麼行抓回去自己養啊，出一張嘴。」面對社會的負面情緒，廢死議題與法治政策的衝突點，因這起人倫慘劇再次成為輿論中心。





《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：蘆洲逆子「狂砍雙親37刀」奪命！「廢死聯盟」貼文遭網轟：抓回去自己養

更多民視新聞報導

買5送1到底點幾杯？「被負評」店員嘆：心好累！

YTR查理瑞典生產費曝光！超狂福利「比停車費便宜」

「拖把」可回收？環保局解答「丟錯恐噴6千！」

