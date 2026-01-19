蘆洲逆子落網稱：長期家庭不睦 控父母「給5000元心不甘情不願」

廖聰賢為了5000元犯下逆倫血案。呂健豪攝

犯下蘆洲夫妻雙屍命案的逆子廖聰賢，狠心弒親後逃往新莊藏匿，2天都在新莊棒球場週邊藏匿，晚上夜宿工地，今日晚間6時許遭巡邏警方查獲，落網時聲稱「長期家庭不睦」，因為向雙親討要5000元零用錢發生爭執，最後持開山刀狠殺父親24刀、母親13刀奪命。

據悉，廖嫌供稱從小遭父母嚴格管教、打罵，導致家庭長期不睦，對於雙親的不滿已經忍耐已久，而他長期沉迷電玩遊戲，且遊手好閒在家啃老，17日晚間，他為了5000元零用錢，等父親從神壇返家後，即與雙親發生爭吵，只因他認為雙親給錢「心不甘情不願」，最後才會拿刀砍殺雙親，犯下逆倫血案。

廖嫌坦承，因為母親行動不便較容易下手，因次特地等待每週六固定去神壇幫人問事的父親返家後才犯案，他先殺害父親後，再對母親下手，不過對於廖嫌的供詞，警方認為尚有可疑之處，詳細案情將待筆錄完成之後才能釐清。



