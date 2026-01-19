蘆洲逆子開山刀劈死雙親！高大成分析：殘忍弒親恐與「2原因」有關

記者吳泊萱／台中報導

高大成分析蘆洲夫妻雙屍命案，認為凶嫌犯案原因恐與賭博、吸毒有高度關聯。（圖／資料照）

新北市蘆洲區發生逆子弒親命案，一對廖姓老夫妻在家中慘遭亂刀殺害，警方循線追查發現夫妻二人的30多歲獨子涉有重嫌，疑似是回家要錢遭拒，竟拿開山刀劈死雙親後騎車逃逸。法醫高大成直言，像這種逆倫血案，多半都與吸毒、賭博有關，凶嫌很可能是覬覦家中財產才對雙親痛下殺手。

回顧案件發生經過，昨日（18日）上午，親友發現聯絡不上廖姓老翁（67歲）與許姓妻子（75歲），因而前往二人的租屋處查看，發現屋內傳出手機鈴聲，卻無人接聽，立刻報警。警方到場發現夫妻二人陳屍家中，且身上均有10多處刀傷，已死亡多時。

警方調查發現，廖姓老翁傷勢集中在後腦、雙手及左手肘，有明顯抵抗搏鬥痕跡；許姓老婦傷勢則集中於雙手、後腦及背部，二人身上刀傷深可見骨，明顯帶有致命意圖。

警方循線追查，認為廖姓夫妻的30多歲獨子涉有重嫌。鄰居透露，17日晚間，廖兒疑似曾在租屋處與母親起口角，曾聽到婦人哀號聲響，隨後廖父騎車返家，過了半小時，廖兒獨自騎車離開，隨後棄車下落不明。

法醫高大成指出，本案關鍵在夫妻二人傷口出血狀況，若傷口出血量大，表示二人是在活著時受傷；若傷口出血量小，代表二人是死後遭破壞遺體。另外，也可從屋內是否開燈，以及死者胃部食物消化狀況，判斷二人死亡時間。

高大成表示，他看過的逆倫血案，大多都有賭博、吸毒問題，尤其是子女覬覦父母的財產，又要不到錢時，就可能發生弒親命案。他也分享之前曾經手過台中一起滅門慘案，一名老父親因為在七期有祖產，200坪土地價值好幾億元，結果兒子要不到錢，竟在家引爆瓦斯，一家三口全死光，令人不勝唏噓。

