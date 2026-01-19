蘆洲逆子 疑揮刀砍死雙親

蘆洲發生夫妻命案，警方懷疑死者兒子涉有重嫌，十九日晚間在新莊將他緝捕到案。（記者蔡琇惠翻攝）

記者蔡琇惠∕新北報導

新北市蘆洲區一對賣蔥油餅的老夫妻十八日被發現陳屍在中山路一段住家，警方獲報趕到現場，初步檢視兩名死者均身中十多處刀傷，警方懷疑死者兒子涉有重嫌，十九日晚間在新莊區將他緝捕到案。

據悉，嫌犯不滿父母對他管教嚴格，從小到大動輒打罵，他與雙親長期不睦，在隱忍已久下日前購買開山刀並於十九日晚間痛下殺手，確切案情則仍須釐清。

警方調查，報案人陳姓女子十八日多次聯繫六十七歲的表哥廖姓男子未果，前往住處按門鈴同時撥打手機，聽到屋內傳來手機鈴聲、卻無人接聽，立即請求警方協助。員警會同報案人請鎖匠開門後，發現廖男與其七十五歲許姓妻子兩人倒臥客廳，地面有大量血跡，兩人身中十多刀、死亡多時。

警方立即封鎖現場，通知偵查隊及鑑識小組到場採證釐清。調閱監視器發現，死者兒子十七日晚間九時許從住家騎乘機車離去，之後將機車棄置於三重後搭乘計程車逃逸，目前無法取得聯繫。警方在機車內發現疑似為凶器的開山刀，懷疑他涉有重嫌，報請新北地檢署檢察官指揮偵辦，十九日晚間六時十六分，警方在新莊將他緝捕到案，帶回警局偵訊，釐清案情。

據了解，死者廖姓夫妻平日白天在三重賣蔥油餅，銅板價的好滋味在Google Map獲得高評價。不少老顧客感嘆，以後吃不到三重隱藏版的好吃蔥油餅，令人不勝唏噓。

附近鄰居表示，老夫婦倆很好相處，和大家的互動也都很好；但涉嫌殺害雙親的三十六歲獨子平常只會玩電腦遊戲，疑似啃老沒有工作，還多次找鄰居麻煩。他一０四年因持有三級毒品遭裁罰，沒有結婚，但有個兒子，並不是自己在照顧。