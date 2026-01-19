蘆洲逆子「開山刀劈死雙親」 高大成曝動手可能2原因

社會中心／徐詩詠報導

新北市蘆洲日前發生一起驚悚雙屍命案，一對廖姓夫妻在家中遭亂刀砍死。警方追查發現，30多歲的獨子涉有重嫌，疑似因返家向父母要錢遭拒，憤而持開山刀將雙親砍死後逃逸。知名法醫高大成分析，依據過往經驗，逆倫血案多半與吸毒、賭博有關，並點出兇嫌可能因覬覦家中財產，在要不到錢的情況下，才對雙親產生殺意。





蘆洲超狠逆子「開山刀劈死雙親」！高大成「點2關鍵」曝動手原因

親友抵達廖姓老翁住處時，發現對方與其妻已死亡。（圖／民視新聞資料照）雙親身中10多刀 傷口出血量是關鍵

該名67歲的廖姓老翁與75歲的許姓老婦，平時在三重區賣蔥油餅，因親友聯繫不上而前往租屋處查看，赫然發現兩人陳屍屋內，身上皆有10多處刀傷，且已死亡多時。廖姓老翁的傷勢集中在後腦、雙手與手肘部位；許姓老婦則多集中於雙手、後腦與背部，死者刀傷深可見骨，顯示兇手殺意相當明確。高大成指出，本案研判關鍵在於傷口的出血狀況。若出血量大，代表死者是在存活狀態下遭砍；若出血量小，則可能是在死亡後遭到破壞遺體。



蘆洲超狠逆子「開山刀劈死雙親」！高大成「點2關鍵」曝動手原因

廖姓老翁平時在三重賣蔥油餅。（圖／民視新聞資料照）高大成提逆倫血案多與賭博、吸毒有關

高大成也提到，自己過往經手的逆倫血案，多與賭博或吸毒問題有關，尤其當子女覬覦父母財產，卻又無法如願拿到錢時，衝突往往升高，最終釀成弒親悲劇。





蘆洲超狠逆子「開山刀劈死雙親」！高大成「點2關鍵」曝動手原因

警方發現死者兒子涉有重嫌。（圖／翻攝畫面）





