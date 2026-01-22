蘆洲逆子37刀弒雙親！今解剖追查致命傷 家屬低調趕赴未借提逆子

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

新北市蘆洲區17日發生一起兇殺案，36歲男子廖聰賢不滿長年遭父母打罵，在住家客廳將年邁父母殘忍殺害。警方在案發現場發現，2人身中多達37刀，甚至有刀傷可見白骨，殘忍手段令人髮指。檢警為追查致命傷，今（22）日會同法醫前往板橋殯儀館解剖廖姓夫妻，死者廖男表妹、許姓妻子妹妹及其他多名家屬都到場，但態度低調、拒絕現場記者訪問。此外，檢察官今日也未借提廖聰賢。待解剖完成後，將進一步釐清死因、傷勢等相關案情疑點。

36歲廖聰賢不滿長年遭父母打罵，在住家客廳將年邁父母殘忍殺害。（圖／翻攝畫面）

回顧案情，死者為67歲廖姓老翁及75歲許姓妻子，2人平日經營蔥油餅攤謀生，並在當地宮廟擔任乩身；2人平時早上都會與親戚在宮廟聚會，18日親戚聯繫不上2人驚覺有異，於是報警求助，在警方和鎖匠協助開門後，發現2人倒臥客廳血泊，頭部和身上皆有多處刀傷，已明顯死亡。

經警方調閱監視器，在案發後約27小時後將廖嫌逮捕歸案，據了解，廖男落網時面對警方詢問為何殺害父母，僅回覆「從小被家裡管教很嚴，被爸媽打罵到大，長期家庭不睦，已經忍很久了」，才會預買開山刀放在家。案發當日，他不滿雙親1個月僅給5000元零用錢，且給錢「心不甘情不願」，因此與母親發生爭執；待父親從宮廟回家後，又與父親產生口角，才引爆殺機，先殺父再弒母。

廖姓夫妻遺體於今日進行解剖相驗，廖男表妹、許女胞妹和其他家屬都到板橋殯儀館陪同，家屬們都神情凝重，婉拒記者採訪，希望外界給予家屬空間，對於此案不願多談。



