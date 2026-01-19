蘆洲逆子37刀手刃雙親 落網時身上還有刀

犯下蘆洲雙屍命案的嫌犯廖聰賢被帶回分局偵訊。呂健豪攝

新北市蘆洲區前（17日）晚間發生雙屍命案，67歲廖姓男子及75歲許姓妻子被發現陳屍住家客廳，2人身上合計共37處刀傷，且傷勢深可見骨，嫌犯為2人的36歲獨子廖聰賢，犯後廖嫌及逃離住處，並往新莊逃逸，今日晚間6時許，新莊警方在新莊棒球場附近巡邏發現他的身影，當場將他逮捕，廖嫌落網時身上還被發現帶有1把美工刀，稍後將帶回蘆洲警分局進行偵訊。

據鄰居指稱，17日晚間9點左右，曾聽聞廖家傳出爭吵、敲打及哀嚎的聲響，隔日中午，廖男表妹因聯絡不上夫妻倆，前往廖家查看後，因撥打手機無人接聽，打電話報案，警方及鎖匠到場開門後，發現2人已經死亡，身上有多處刀傷，現場地面大量血跡，讓鑑識人員幾乎無處可站。

警方案發後調閱監視器，發現2人的獨子廖聰賢涉有重嫌，他於案發當晚9點半左右離開住處，騎乘機車往三重方向移動，隨後將機車停放在三和路四段160巷及自強路三段110巷口的路邊停車格後，改搭計程車前往新莊方向逃逸，警方前往機車棄置地點，從車箱查獲疑為凶刀的開山刀1把。

廖嫌落網時身上還被查獲美工刀。翻攝畫面

警方隨即成立專案小組，持續調閱監視器，確認廖嫌搭車前往新莊後，一直都在新莊運動中心附近移動，今日晚間6點15分，新莊派出所副所長陳鴻智於新泰路一帶巡邏時，眼尖發現廖嫌，立即通報警力支援將他逮捕。

廖嫌落網後，發現他身上的衣物已經更換過，隨身物品還有美工刀、螺絲起子、尖嘴鉗以及現金千餘元。目前廖嫌已被押解回到蘆洲分局，後續將釐清犯案動機及詳細案情。



