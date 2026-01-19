蘆洲逆子37刀狠弒雙親 「晚上睡工地、白天逛公園」逃2天落網

廖聰賢涉嫌殺害雙親，逃亡2天後於19日晚間落網，現已被移送蘆洲警分局偵訊。（圖／陳柔瑜攝）

新北市蘆洲區17日晚間發生命案，36歲廖聰賢涉嫌殺害67歲父親與75歲許姓母親後逃逸，據悉，他先是騎機車到三重，棄車後搭乘計程車到新莊運動園區，於景觀樓工地過夜，白天又繼續在運動公園附近步行，逃亡2天後於19日晚間6時15分在新莊巷弄內落網，確切案情仍須釐清。

據了解，廖姓死者與妻子擺攤維生，平時在三重販售蔥油餅，因價格實惠、滋味可口而吸引大批死忠顧客，並靠擺攤養大獨生子，廖男卻於17日晚間先後殺害2名死者，並於當日晚間逃逸。

廖嫌先是騎機車到三重，棄車後搭計程車到新莊運動園區附近，發現園區內景觀樓正在施工，於工地過夜後白天又繼續在新莊運動公園附近步行，直到19日晚間被逮捕。

新莊警分局得知犯嫌在轄區出沒，便動員10派出所人力巡邏查緝，新莊所副所長陳鴻智晚間6時15分在新泰路巷弄奈逮捕廖男，他落網時身上帶著美工刀、螺絲起子和尖嘴鉗等雜物，身上還有一千多元現金，現已被移送蘆洲警分局偵訊，相關案情仍須釐清。

