蘆洲鏽蝕路燈嚇壞車友！高灘處今進場拆換 預計本周完工

高灘處13日派員到現地查看。（新北市高灘處提供）

新北市蘆洲地區近日有民眾在地方臉書社團貼文指出，二重疏洪道自行車道旁一支路燈疑似結構異常，底座周邊鏽蝕穿孔，直言「猜一猜，這支路燈何時會斷掉？會不會砸到人？」貼文曝光後引發網友熱議，不少人質疑公共設施管理與維護狀況，憂心用路與騎乘安全。

有民眾在留言區回應「好心人幫忙通報」，也有人直言「每次砸傷人都說天災，根本是人禍」，要求主管單位檢討路燈管理與巡查制度，甚至質疑市府經費運用去向，相關討論在社群持續發酵。

廣告 廣告

對此，新北市高灘地工程管理處13日說明，經查該路燈位於二重疏洪道鄰近2號越堤道自行車道旁，接獲反映後即派員前往現場檢視，初步判定燈桿結構並無立即危險性。不過，考量使用安全與民眾疑慮，高灘處今年已編列預算，將該路段燈桿納入更新計畫。

高灘處進一步表示，該支燈桿已於今日進場施工進行更新作業，預計本周內可完成汰換，以確保自行車道及周邊用路安全。現場施工畫面顯示，工程人員已進行燈桿拆換及基座作業，並設置相關安全防護措施。

高灘處也強調，轄管範圍內公共設施皆有定期巡查機制，若民眾發現燈桿傾斜、鬆動或其他異常情形，可即時通報市府1999或園區保全人員處理；同時呼籲民眾切勿自行搖晃或碰觸燈桿，以免因人為因素導致危險發生。

更多中時新聞網報導

F3秀肌情阿信包緊緊被嫌棄

周杰倫進軍澳網承諾贏球捐獎金

保健》身體多處莫名疼痛 竟是罹患公主病